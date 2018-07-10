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Из-за расписания автобуса не успевают на утренние электрички жители Бердска

Директора ПАТП Елена Бороздина: из-за одного пассажира расписание никто менять не будет. Автобус №7 возит пассажиров из отдаленного микрорайона Раздольного.

10.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Из за расписания автобуса не успевают на утренние электрички жители Бердска

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Подогнать расписание автобуса № 7 под расписание утренних и вечерних электричек просит житель микрорайона Раздольный в Бердске.

— Маршрут №7 начинает свое движение с микрорайона Раздольного в 6.50. Микрорайон все разрастается, плюс к этому там живет большое количество владельцев собственных домов, а летом к ним присоединяются проживающие на дачах.

Интересует, кто составлял график движения автобуса №7 в Бердске. Учитывая, что теперь конечной станцией для данного маршрута является железнодорожный вокзал, логично было бы время отправления и прибытия автобусов подогнать под время прибытия и отправления электропоездов вНовосибирск. На деле мы имеем обратную ситуацию.

Рассмотрим популярные утренние электрички в Новосибирск. Первый автобус с Раздольного приезжает на вокзал в 7.29.

Электрички:

6640 — Бердск — Новосибирск-главный. Ускоренная электричка едет всего 48 минут. Отправление в 7.17. На нее успеть, понятное дело, нельзя.

6638 — Ложок — Новосибирск-главный. Отправление в 7.31. Ускоренная электричка едет всего 50 минут. Успеть можно только в том случае, если бежать на электричку и не покупать билет.

Следующая электричка отправляется только в 7.45, едет больше часа и приезжает на Речной вокзал в 8.48. Основной массе людей на работу к 8.30-9.00. Соответственно на этой электричке доехать они уже не успевают.

Рассмотрим электрички из Новосибирска:

7103 — Новосибирск-главный – Черепаново. Отправление в 17.00. Ускоренная электричка едет всего 42 минуты. Прибывает в 17.42. Автобус уезжает в 17.42 — успеть на него нереально.

6635 — Новосибирск-главный – Ложок. Отправление в 17.23. Ускоренная электричка едет всего 52 минуты. Приезжает в 18. 15. Автобус уезжает в 18.10.

6631 — Новосибирск-главный – Бердск. Скоростная и очень популярная электричка с конечной остановкой в Бердске. Отправление в 18.21. Едет всего 45 минут. Приезжает в Бердск в 19.06. Автобус уезжает в 19.06, успеть не реально.

В 19.07 прибывает электричка с Искитима.

6639 — Новосибирск-главный – Бердск. Отправление 19.19. Ускоренная электричка едет всего 45 минут. В 20.04 приезжает в Бердск, автобус уезжает в 20.02.

То есть на деле складывается ситуация, что ни один автобус не совпадает по расписанию с основными и массовыми электричками из Новосибирска. Хотелось бы обратить на это внимание бердских властей, и по возможности скорректировать расписание, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» житель микрорайона Раздольного Алексей.

По словам директора бердского автотранспортного предприятия (БАТП) Елены Бороздиной, по поводу изменения расписания автобуса №7 к ним не поступало ни одного обращения, значит расписание устраивает большую часть пассажиров.

— Менять расписание автобусов под одного пассажира — это не совсем корректно. Если было бы обращение за несколькими подписями, была бы тема для разговора. Как только меняется график движения автобусов, к которому бердчане привыкли, их начинает лихорадить. Начинаются жалобы и звонки. Мне хотелось бы, чтобы этот график был удобен для большего числа пассажиров. Если будет коллективное обращение, мы готовы обратиться в горадминистрацию с просьбой пересмотреть расписание движение. Сейчас мы работаем по расписанию, утвержденному постановлением главы, — объяснила «Курьер. Среда. Бердск» Елена Бороздина.

Если жители желают, чтобы расписание поменялось для их удобства, они могут напрямую обратиться в бердскую горадминистрацию со своим предложением.


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