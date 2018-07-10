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Плавающую древесину пропустят через ГЭС Новосибирска

Через водосливную плотину Новосибирской гидроэлектростанции пропуск плавающей древесины из водохранилища в реку Обь согласован на период с 13.00 до 17.00 11 июля.

10.07.2018 Нет комментариев

Плавающую древесину пропустят через ГЭС Новосибирска

В древесине все Обское море

Через плотину Новосибирской гидроэлектростанции в ближайшую среду планируют пропустить плавающую древесину. Судоводителям маломерных судов, особенно надувных лодок, необходимо быть осторожными на воде в этот период времени на реке Обь, безопаснее всего отказаться от выхода в плавание вниз по течению.

Верхне-Обское бассейновое водное управление сообщает, что через водосливную плотину Новосибирской гидроэлектростанции пропуск плавающей древесины из водохранилища в реку Обь согласован на период с 13.00 до 17.00 (вр. местн.) 11 июля.

О предстоящих работах проинформированы аварийно-спасательные службы и МЧС, диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, а также администрация Обского бассейна внутренних водных путей.

Государственные инспекторы по маломерным судам и спасатели на базах-стоянках оповещают судоводителей маломерных судов о предстоящих работах, а также во время рейдов будут информировать о текущей ситуации встречающихся на акватории судоводителей и рыбаков на берегах.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по телефону 112 или 101.

Источник: ГИМС


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