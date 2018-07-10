Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий

Выполнение пенсионных обязательств государства может стать невозможным без повышения пенсионного возраста, поскольку в стране происходит снижение числа работающих граждан, за счет которых наполняется Пенсионный фонд. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Как вы себе представляете, что пенсионная система будет при снижении количества работающих, как она будет выдерживать выплату пенсий просто. Это просто невозможно»,— приводит «РИА Новости» его слова.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Предполагается, что к 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году. Согласно проекту, увеличение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году.

Источник: Ъ