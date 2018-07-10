С мафией сравнил правительство России вернувшийся из Москвы американский сенатор Кеннеди
Купил дом с 12 кг ртути житель Новосибирска
Франция победит ЧМ-2018 по футболу!
Река из фекалий течет по лесу в поселке Новый Бердска
Из-за расписания автобуса не успевают на утренние электрички жители Бердска
Строительство католического храма в Бердске приостановлено
Плавающую древесину пропустят через ГЭС Новосибирска
180 детей бесплатно прокатились на аттракционах в Бердске
Отменить национальный роуминг хочет Госдума
Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий
Задолбали уже, заклинатели!
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Всю эту либерастическую элиту, хором затрубившую в пенсионную дуду, до выборов президента было не слыхать.
Потом их замшелые тушки вынули из холодильника, разморозили, стряхнули пыль и они начали дудеть из каждого холодильника и утюга.
Ежели ты на выборы шел и говорил, что пока ты будешь президентом, пенсионный возраст повышать не будешь, то какого черта твои прихлебатели-вассалы так разорались?
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Еще раз призываем :Сократите свои зарплаты сократите число руководящих там сидящих. Поверьте все сразу будет ок
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Плохому танцору штаны мешают, а плохому министру или президенту — народ
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Пенсионную реформу пока поддержали 24 региона. Они дали положительное заключение на законопроект о повышении пенсионного возраста. 41 регион ушел в «несознанку» и фактически саботирует вопрос, не желая разделять ответственность с правительством. Перспективы Медведева после того, как он протащит людоедские решения, выглядят крайне плачевными: его могут бросить толпе на съедение. Губернаторы резонно полагают — он знал, на что подписывался, мы-то тут причем?
Правда, в .. России такого рода вольности уже недопустимы. И поэтому прямо противодействовать «реформе» регионы не готовы. Герой России Кириенко получил высокое звание за вполне очевидный подвиг, сродни броску на амбразуру: он сумел решить проблему Дагестана, зачистив его до белой кости, и впервые за новейшую историю региона теперь им управляют сразу два назначенца извне. Результат зачистки вполне сравним по своим последствиям с чеченской войной, так что звание Героя заслужено.
Другой вопрос, что .. держать ситуацию под контролем таким образом можно, но только если вливать в Дагестан сопоставимый с Чечней ресурс. Денег нет, поэтому с Дагестаном явно будут поступать иначе: ресурсом выступит страх. Посадки и уголовные дела, репрессии — вполне серьезный заменитель миллиардам. И точно такой же непрочный.
..пока такой ресурс работает. И остальные губернаторы вынуждены считаться с тем, что завтра таким Дагестаном станут и они. Избиение региональных элит уже вовсю готовится, уголовные дела открываются конвейерным способом. Но даже в такой обстановке половина регионов идет на прямой конфликт с Центром, не рискуя поддержать убийственный во всех отношениях законопроект.
Россия постепенно вкатывается в неприкрытый конфликт между Центром и регионами. Пока конфликт латентный, но все упирается в масштаб. У Кремля выбора нет вообще — он, дойдя до полного банкротства, вынужден одновременно решать десятки задач: как удержать устойчивость, изыскивая при этом новые ресурсы для продолжения нынешней безумной политики разворовывания страны.
https://el-murid.livejournal.com/3849043.html#comments
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