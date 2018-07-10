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Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий

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Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий

Как вы себе представляете, что пенсионная система будет при снижении количества работающих, как она будет выдерживать выплату пенсий просто, заявил Топилин.

10.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 5 коммент.

Минтруд: без повышения пенсионного возраста появятся проблемы с выплатой пенсий

Выполнение пенсионных обязательств государства может стать невозможным

Выполнение пенсионных обязательств государства может стать невозможным без повышения пенсионного возраста, поскольку в стране происходит снижение числа работающих граждан, за счет которых наполняется Пенсионный фонд. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Как вы себе представляете, что пенсионная система будет при снижении количества работающих, как она будет выдерживать выплату пенсий просто. Это просто невозможно»,— приводит «РИА Новости» его слова.
Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму правительством 16 июня. Предполагается, что к 2028 году возраст выхода на пенсию для мужчин будет увеличен с 60 до 65 лет, а для женщин — с 55 до 63 лет к 2034 году. Согласно проекту, увеличение будет происходить поэтапно и начнется в 2019 году.

Источник: Ъ


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(5) Комментариев

  1. redfalco

    Задолбали уже, заклинатели!

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  2. Аноним

    Всю эту либерастическую элиту, хором затрубившую в пенсионную дуду, до выборов президента было не слыхать.
    Потом их замшелые тушки вынули из холодильника, разморозили, стряхнули пыль и они начали дудеть из каждого холодильника и утюга.
    Ежели ты на выборы шел и говорил, что пока ты будешь президентом, пенсионный возраст повышать не будешь, то какого черта твои прихлебатели-вассалы так разорались?

    Thumb up 7 Thumb down 3

  3. Лилия

    Еще раз призываем :Сократите свои зарплаты сократите число руководящих там сидящих. Поверьте все сразу будет ок

    Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    Плохому танцору штаны мешают, а плохому министру или президенту — народ

    Thumb up 5 Thumb down 1

  5. Аноним

    Пенсионную реформу пока поддержали 24 региона. Они дали положительное заключение на законопроект о повышении пенсионного возраста. 41 регион ушел в «несознанку» и фактически саботирует вопрос, не желая разделять ответственность с правительством. Перспективы Медведева после того, как он протащит людоедские решения, выглядят крайне плачевными: его могут бросить толпе на съедение. Губернаторы резонно полагают — он знал, на что подписывался, мы-то тут причем?
    Правда, в .. России такого рода вольности уже недопустимы. И поэтому прямо противодействовать «реформе» регионы не готовы. Герой России Кириенко получил высокое звание за вполне очевидный подвиг, сродни броску на амбразуру: он сумел решить проблему Дагестана, зачистив его до белой кости, и впервые за новейшую историю региона теперь им управляют сразу два назначенца извне. Результат зачистки вполне сравним по своим последствиям с чеченской войной, так что звание Героя заслужено.
    Другой вопрос, что .. держать ситуацию под контролем таким образом можно, но только если вливать в Дагестан сопоставимый с Чечней ресурс. Денег нет, поэтому с Дагестаном явно будут поступать иначе: ресурсом выступит страх. Посадки и уголовные дела, репрессии — вполне серьезный заменитель миллиардам. И точно такой же непрочный.
    ..пока такой ресурс работает. И остальные губернаторы вынуждены считаться с тем, что завтра таким Дагестаном станут и они. Избиение региональных элит уже вовсю готовится, уголовные дела открываются конвейерным способом. Но даже в такой обстановке половина регионов идет на прямой конфликт с Центром, не рискуя поддержать убийственный во всех отношениях законопроект.
    Россия постепенно вкатывается в неприкрытый конфликт между Центром и регионами. Пока конфликт латентный, но все упирается в масштаб. У Кремля выбора нет вообще — он, дойдя до полного банкротства, вынужден одновременно решать десятки задач: как удержать устойчивость, изыскивая при этом новые ресурсы для продолжения нынешней безумной политики разворовывания страны.
    https://el-murid.livejournal.com/3849043.html#comments

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