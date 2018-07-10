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Отменить национальный роуминг хочет Госдума

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Отменить национальный роуминг хочет Госдума

Леонид Левин: «важно, чтобы пользователи связи могли получать услуги на равных условиях».

10.07.2018 Фото: pixabay Один комментарий

Отменить национальный роуминг хочет Госдума

Роуминг могут отменить

Разработчики проекта отмечают, что сегодня роуминг «применяется в исключительных случаях и не является массовым».
Госдума на заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект, которым предлагается отменить национальный роуминг. Инициатива была внесена на рассмотрение палаты в июне прошлого года группой депутатов от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Как указывают разработчики в пояснительной записке, проект федерального закона вносит изменения в 54-ю статью закона «О связи» («Оплата услуг связи») и направлен на отмену «применения дифференцированных тарифов по оплате услуг связи в зависимости от нахождения абонентов в том или ином субъекте», то есть национального роуминга.

По их словам, роуминг внутри России появился в связи с тем, что каждый из операторов связи должен был осуществлять соединения через единого общероссийского оператора связи, и тем самым нес дополнительные издержки. Однако сегодня, обращают внимание авторы инициативы, подобный механизм «применяется в исключительных случаях и не является массовым», в связи с чем, полагают они, «установление дополнительных платежей за перемещение абонентов в пределах РФ является избыточным».

Ранее профильный думский комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате принять предложенную справороссами новеллу в первом чтении. Как отмечал на заседании глава комитета Леонид Левин, «важно, чтобы пользователи связи могли получать услуги на равных условиях».

Позиция правительства
Кроме того, законопроект получил положительный отзыв правительства, которое, вместе с тем, обращает внимание на некоторые замечания.

Так, кабмин считает необходимым внести изменения не в 54-ю статью закона «О связи», как предлагают авторы инициативы, а в статью 46-ю того же закона («Обязанности операторов связи»), «предусмотрев на территории РФ обязанность оператора связи устанавливать одинаковые условия оказания услуг абоненту» как в случаях, когда он находится в субъекте РФ, где ему и был выделен абонентский номер, так и за пределами этого субъекта.

«Тем самым будет обеспечена ликвидация как «внутрисетевого роуминга», так и «национального роуминга», поскольку абонент, уехав в другой регион, будет получать услуги связи на тех же условиях, что и на территории субъекта РФ, указанной в решении о выделении оператору связи ресурса нумерации, включающего в себя выделенный данному абоненту абонентский номер, включая цены и порядок расходования трафика из «пакета», если этот абонент выбрал «пакетный» тарифный план», — говорится в заключении правительства.

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. crash

    Не надо. Уже отменили внутрисетевой, теперь платить по 5 рублей за входящий надо. Пусть остается как есть, ничего не надо трогать

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