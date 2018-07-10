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Пособников в хищении воды на 170 млн руб. в Бердске Дыненкова и Оленича выпустили из СИЗО

3 июля областной суд отправил гендиректора «Сибиряка» Владимира Дыненкова и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич под домашний арест.

10.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Пособников в хищении воды на 170 млн руб. в Бердске Дыненкова и Оленича выпустили из СИЗО

Дыненкова и Оленича областной суд выпустил из-под ареста под домашний арест

3 июля областной суд Новосибирска отпустил под домашний арест пособников экс-директора МУП КБУ Бердска Александра Кожина — Владимира Дыненкова и Сергея Оленича.  Их сразу же выпустили из-под стражи, о чем сообщил «Курьер.Среда.Бердск» адвокат Сергей Кречетов.

— Оленичу выбрана мера пресечения домашний арест. Следствие продлено до 25 августа, — прокомментировал адвокат Сергей Кречетов.

Адвокат Дыненкова Сергей Гиревой так же подтвердил, что его подзащитный отпущен под домашний арест.

Напомним, что 22 июня, суд оставил  пособников экс-директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина под арестом до 25 августа.  Самого Кожина обвиняют в превышении полномочий, по версии следствия, он «простил» долг за воду «МК «Сибиряк» на сумму 170 млн рублей, снизив задолженность до 360 тыс. рублей. А  гендиректора «Сибиряка» Владимира Дыненкова и замдиректора МУП «Спецавтохозяйство» Сергей Оленич обвиняеют в пособничестве.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Дыненкова и Оленича суд арестовал 29 марта на два месяца. Но 22 мая продлил срок содержания под стражей еще на месяц.

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоконал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудниками КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу МУП «Комбинат бытовых услуг» за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину, с целью снижения суммы задолженности до 360 тыс. рублей.

Напомним, что начальник Оленича Ольга Солопова  сейчас тоеж находится под домашним арестом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», против нее возбуждено дело о растрате. Следствие полагает, что она незаконно выплатила своему заму Сергею Оленичу зарплату в общей сложности на 1,4 млн рублей.

 

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Ну и правильно, хватит. Дело можно закрывать.

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