Памятник гармони открыли в Новосибирской области

В первый день V Международного фестиваля «Играй, гармонь!» имени Геннадия Заволокина, 9 июля, открылся памятник Российской гармони. Фестиваль традиционно проходит при поддержке Правительства Новосибирской области и собирает участников со всей страны.

Фестиваль проходит в «Заволокинской деревне» в Ордынском районе. Мероприятие является одним из самых масштабных событий в сфере культуры Новосибирской области и направлено на популяризацию самобытного народного творчества, восстановление исторической связи и преемственности поколений.

В течение восьми дней участников и гостей фестиваля ждут большой музыкальный праздник, творческие «пятачки», фестивальное шествие, Праздник Топора, джигитовки сибирских казаков — наездников. Также пройдут концертные выступления солистов и ансамблей различных жанров народного творчества; ярмарка народных умельцев и ремесленников; съемки телепрограммы «Играй, гармонь!» Первого канала; мастер-классы; гала-концерт с участием ансамбля «Частушка», молитвы, панихиды и многое другое.

Завершится фестиваль гала-концертом в ДКЖ г. Новосибирска.

Подробнее с программой фестиваля, который продлится до 15 июля включительно, можно ознакомиться во вложенном файле.

Программа фестиваля Играй гармонь

Источник: nso.ru