Грузовой вагон сошел с рельсов в Новосибирске

10.07.2018 г. в 09:40 поступило сообщение, о том что в Ленинском районе Новосибирска на станции «Новосибирск-Западный» в ходе проведения маневровых работ произошел сход (без опрокидывания) одного грузового порожнего вагона. Габариты соседних путей и контактная сеть не повреждены. Основные пути не заняты. Нарушения в движении поездов нет. Погибших и пострадавших нет, сообщает сайт ГУ МЧС по НСО.

В 10:33 (мест) к месту происшествия прибыл восстановительный поезд и приступил к восстановительным работам.

В 11:45 (мест) восстановительные работы полностью завершены.

Всего на месте было задействовано: 32 человека, 4 ед. техники, из них от МЧС 3 человека, 1 ед. техники.

Напомним, что 18 апреля на ст.Евсино с рельсов сошло несколько вагонов из столкновения тепловоза и грузового состава.