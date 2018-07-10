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Покорили дистанции летнего биатлона спортсмены Бердска

Среди юношей на дистанции 3 км лидером стал воспитанник спортивной школы «Восток» Алексей Обрезков.

10.07.2018 Фото: ОФКИС Нет комментариев

Покорили дистанции летнего биатлона спортсмены Бердска

Подготовила спортсменов тренер Наталья Гринева

8 июля порядка 50 ребят из столицы Сибири, Черепаново, Искитима, Куйбышева, Бердска и других городов соревновались, чтобы получить звание чемпиона области по летнему биатлону в спринт-кроссе, сообщает ОФКиС.
Не смотря на два промаха на втором огневом рубеже из положения стоя бердчанин все-таки не дал себя обогнать ближайшим соперникам. Вторым в этой же дисциплине к финишу пришел тоже наш земляк — востоковец Илья Синягин. Подготовила спортсменов тренер Наталья Гринева.
— Летний биатлон, а особенно спринт-кросс отличается особой динамикой: ребята довольно быстро пробегают дистанцию, оружие находится на огневом рубеже, поэтому интрига сохраняется до самого финиша, — рассказывает завуч СШ «Восток» Ирина Пастухова. — Наши воспитанники показали отличные результаты — молодцы!
Среди девушек в соревнованиях отличилась Ксения Жеребцова, которая завоевала серебряную медаль и уступила победительнице всего пять секунд. Подготовила спортсменку тренер Ирина Пугачева.
Поздравляем СШ «Восток» с успешным выступлением воспитанников на первенстве Новосибирской области по летнему биатлону! Отметим, что ребята активно готовились к летнему сезону. Сразу после завершения учебного года порядка ста спортсменов «Востока» прошли подготовку в лагере дневного пребывания на базе своей спортшколы. 30 бердчан в июне участвовали в сборах в Сузуне. Группа по биатлону Александра Хлебородова активно тренировалась на воде. Благодаря содействию директора спа-отеля «Борвиха» и руководителю филиала Олимпийского комитета НСО в Бердске Николаю Пономареву 25 юных спортсменов плавали три раза в неделю, выполняли нормативы ГТО, развивали выносливость и скоростные качества.
Руководство «Востока» благодарит своих коллег из спортшколы Сузуна за теплый прием, своего постоянного помощника Николая Пономарева, родителей спортсменов и тренеров за авторские методики преподавания и активную подготовку к летнему сезону.
На сегодня календарь соревнований у бердских биатлонистов довольно плотный — нет времени на отдых. Продолжим следить за успехами наших спортсменов. Удачи на предстоящих турнирах!


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