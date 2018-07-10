В применении нашатыря обвинили сборную России немецкие СМИ

Немецкое издание Bild обвинило футболистов сборной России в применении нашатырного спирта в перерыве четвертьфинального матча чемпионата мира против команды Хорватии.

В качестве доказательств приводятся фотографии защитника Ильи Кутепова и полузащитника Александра Головина, которые, выходя на второй тайм встречи с хорватами, вдыхают что-то находящееся у них в ладонях, предположительно раствор аммиака.

В публикации сообщается, что аммиак не является препаратом, запрещенным к употреблению Всемирным антидопинговым агентством, но обладает кратковременным стимулирующим эффектом.

Bild известен резко негативной позицией по отношению к Москве. Так, в 2016 году таблоид объявил бойкот российским олимпийцам во время Игр в Рио. Издание отказалось включать результаты россиян в медальный зачет и в итоговую таблицу: сразу после третьего места, которое занял Китай, следом шла Германия, занявшая пятое место. Когда российских спортсменов не пустили на Паралимпиаду, журналисты таблоида не скрывали радости по этому поводу.

«Хотя бы вторая часть Олимпийских игр в Рио начнется без России!» — писал Bild. При этом паралимпийцев в статье назвали «инвалидами Путина».

Источник: РИА Спорт