Шахматный турнир «Маэстро-2018» проходит в Бердске

Памятник гармони открыли в Новосибирской области
Пособников в хищении воды на 170 млн руб. в Бердске Дыненкова и Оленича выпустили из СИЗО
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