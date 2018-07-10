Шахматный турнир «Маэстро-2018» проходит в Бердске

Этап всероссийского детского соревнования по шахматам «Маэстро-2018» будет проходить с 10 по 17 июля в школе №10. До участия допускаются дети до пятнадцати лет. Соревнования, в каждом из которых участвуют не менее 10 участников, проводятся отдельно для мальчиков и девочек.

Организаторами соревнования являются «Российская шахматная федерация» и «Федерация шахмат Новосибирской области», главный судья соревнований — Александр Жданов.

Напомним, что этап всероссийского соревнования проходит в 24 раз традиционно в городе Бердск. Редакция сайта «Курьер. Среда. Бердск» желает участникам удачи. И пусть победит умнейший!