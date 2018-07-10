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Шахматный турнир «Маэстро-2018» проходит в Бердске

Торжественное открытие соревнований состоялось 10 июля.

10.07.2018 Автор: Никита Брусков Фото: Курьер.Сред.Бердск Нет комментариев

Шахматный турнир «Маэстро 2018» проходит в Бердске

Неделю шахматный турнир продлится в Бердске

Этап всероссийского детского соревнования по шахматам «Маэстро-2018» будет проходить с 10 по 17 июля в школе №10. До участия допускаются дети до пятнадцати лет. Соревнования, в каждом из которых участвуют не менее 10 участников, проводятся отдельно для мальчиков и девочек.
Организаторами соревнования являются «Российская шахматная федерация» и «Федерация шахмат Новосибирской области», главный судья соревнований — Александр Жданов.
Напомним, что этап всероссийского соревнования проходит в 24 раз традиционно в городе Бердск. Редакция сайта «Курьер. Среда. Бердск» желает участникам удачи. И пусть победит умнейший!


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