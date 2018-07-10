Требует убрать холодильники с остановок мэр Бердска

Вчера, 9 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин негодовал от того, что с остановочных площадок города до сих пор не убрано холодильное оборудование.

Напомним, что на 6 остановках Бердска установлено холодильное оборудование для продажи прохладительных напитков. По мнению бердчан и мэра города они значительно затрудняют выход и посадку пассажиров на общественный транспорт. Евгения Павловская, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства сообщила, что всем собственникам холодильного оборудования на остановках были выписано уведомление об устранении нарушений.

4 собственника уведомили о продления срока по демонтажу оборудования до 20 июля. Собственники холодильников аргументировали отсрочку тем, что это оборудование может демонтировать его поставщик.

— Почему нужно еще 10 дней ждать? Когда они их ставили — нас спрашивали? Предоставляя в аренду земельный участок под временный объект со строительством остановки, разве собственников было это прописано? Нет. Они установили их самостоятельно. Почему жители города должны обходить эти холодильники, выходить на проезжую часть еще 10 дней. Мы думаем о безопасности людей. Человек должен выйти на остановочную площадку и пройти по тротуару в то направление, которое ему надо. Но не обходить холодильник, тем более с ребенком, выходить на проезжую часть, — прокомментировал ситуацию мэр Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня мэр поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Он отметил, что холодильное обрудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам. Приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам.