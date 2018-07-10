Требует убрать холодильники с остановок мэр Бердска

Глава требует убрать холодильники в 10-дневный срок
Вчера, 9 июля, на аппаратном совещании мэр Бердска Евгений Шестернин негодовал от того, что с остановочных площадок города до сих пор не убрано холодильное оборудование.
Напомним, что на 6 остановках Бердска установлено холодильное оборудование для продажи прохладительных напитков. По мнению бердчан и мэра города они значительно затрудняют выход и посадку пассажиров на общественный транспорт. Евгения Павловская, заместитель начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства сообщила, что всем собственникам холодильного оборудования на остановках были выписано уведомление об устранении нарушений.
4 собственника уведомили о продления срока по демонтажу оборудования до 20 июля. Собственники холодильников аргументировали отсрочку тем, что это оборудование может демонтировать его поставщик.
— Почему нужно еще 10 дней ждать? Когда они их ставили — нас спрашивали? Предоставляя в аренду земельный участок под временный объект со строительством остановки, разве собственников было это прописано? Нет. Они установили их самостоятельно. Почему жители города должны обходить эти холодильники, выходить на проезжую часть еще 10 дней. Мы думаем о безопасности людей. Человек должен выйти на остановочную площадку и пройти по тротуару в то направление, которое ему надо. Но не обходить холодильник, тем более с ребенком, выходить на проезжую часть, — прокомментировал ситуацию мэр Бердска.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в начале июня мэр поручил подчиненным навести порядок на остановках общественного транспорта. Он отметил, что холодильное обрудование в зоне посадки и высадки не должно мешать пассажирам. Приоритет должен отдаваться пассажирам, а не киоскам.
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Те кому мешают эти холодильники или павильоны на остановках сами то ездят на общественном транспорте?!!!!!убирать киоски вообще считаю глупо! либо открывайте тогда круглосуточные магазины!!!!!!утром едешь на работу на остановке всегда покупаю что нибудь на завтрак, либо попить!мужчины сигареты постоянно покупают!с ребятишками идешь не надо заходить в супермаркет стоять в очереди, купил и пошел дальше! а если убрать, магазины закрыты и как дальше?! мы что в ссср живем?с вечера закупаться? может скоро в магазин предложите по талонам ходить????!!!!!!изменяя что то сперва предлагайте что то в замен!
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Прокуратура может вмешаться и дать оценку законности действий мэрии по безосновательному требованию убрать холодильное оборудование с остановок, разрешение на монтаж которого собственникам выданы на законных основаниях?
Собственники, а вы чего поддаетесь на давление назначенного мэра, который решил перекроить остановочный бизнес под себя?
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ну полная же фигня! Просто бред какой-то… Кому эти холодильники помешали? Сколько ни езжу на общ.транспорте, ни разу не слышал нареканий о мешающих холодильниках. А польза в жару несомненная — холодный сок или газировка! Чья на самом деле идея убрать и кто стоит за этой идеей, нужно бы разобраться…
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Уберите Шестернина из мэрии до 19 июля. Что то все бредовее и бредовее залетный дает поручения…
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Полностью поддерживаю инициативу мера.Эти холодильники уродуют облик города .Пусть охлаждают в своих киосках,если думают о том ,что людям нужен холодный продукт.
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А я думал, что река фекалий и разбитые дороги портят облик города. А на самом деле холодильники виноваты.
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Могу сказать тебе больше -разбитые дороги портят облик не только города,а страны в целом.Фекалии только на нескольких улицах.А холодильники повсюду.И если мэр ни на дороги,ни на фекалии повлиять не может,то пусть делает то,что ему под силу.
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Ну-ка умник, расскажи нам, как эти 6 холодильников «изуродовали» облик нашего города? Дураки и дороги, как обычно, всё уродуют. Шестернин, не истери, а? Даже стыдно за тебя..
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Считать больше шести не научился?Пройдись по городу и по внимательнее и пересчитай.Эти страшные,порой очень старые ,стоящие как попало стоят повсюду.А дураки и дороги — это беда,а не уродство.И не надо переводить стрелки на другие проблемы.Здесь обсуждается конкретная тема.
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Житель, если вы не мэр)), вы с мэром знаете, что только вы двое против киосков, а 99998 жителей города — за?
Хотите проверить — проведите референдум, но не занимайтесь самоуправством, терроризируя бизнес по надуманным поводам.
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Ты за всех остальных не говори.Проводил голосование?Тогда покажи результаты.Я так же могу сказать ,что 99998 жителей против холодильников,а несколько болтунов с сайта — за.
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Женька ашел внешнего врага, который мешает ему быть эффективным. Зимой это сосульки, летом — холодильники.
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Не нашел, а назначил внешнего врага.
Долго и тщательно пересматривая зомбоящик, можно определиться с тактикой назначения внешних врагов, надеясь на внутреннюю сплоченность и объединение вокруг патриотического ядра активистов ненавистнического движения.))
Англия, США и ЕС назначили себе внешнего врага Россию и внутренний рейтинг их правителей заметно вырос.
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