Правительство гарантирует рост пенсий на 1 тыс. рублей в месяц

Ранее сообщалось, что Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий.

Правительство в четверг, 12 июля, на комиссии по бюджетным корректировкам утвердит в правительственных документах гарантии роста пенсий с 2019 года для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей, сообщил в понедельник на нулевых слушаниях законопроекта об изменения пенсионной системы в Общественной палате глава Минтруда Максим Топилин.

«Сейчас в правительстве готовятся так называемые проектировки бюджета Пенсионного фонда РФ, сейчас они согласовываются между ведомствами. Буквально в четверг на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам они будут рассмотрены, и мы сможем предъявить эти гарантии. Мы исходим из того, что все, что связано с индексацией и повышением пенсий в том контексте, о котором мы заявляли, это повышение на 1 тыс. рублей ежемесячно для неработающих пенсионеров», — сказал Топилин.

Глава Минтруда добавил, что все дополнительные средства, которые появятся в результате постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года, будут направлены исключительно на выплаты действующим пенсионерам.

«Все эти средства будут направлены на увеличение пенсий действующих пенсионеров, на текущие выплаты. Эти расчеты показывают, что мы можем выйти на увеличение пенсий на 1000 рублей в месяц, этот темп индексации поддерживать, это будет выше инфляции и в предстоящем бюджетном цикле, и включительно по 2024 год», — сказал Топилин.

Ранее в понедельник Топилин сообщил журналистам, что Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста. По словам Топилина, в 2019 году рост пенсий неработающих пенсионеров, как ожидается, составит не менее 7%. По словам Топилина, пока есть расчеты роста пенсий до 2024 года, но он продолжится и после. Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России с учётом доходов от повышения пенсионного возраста к 2024 году достигнет 20 тыс. рублей

Источник: ТАСС