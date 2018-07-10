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Правительство гарантирует рост пенсий на 1 тыс. рублей в месяц

Глава Минтруда: все дополнительные средства, которые появятся в результате постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года, направят исключительно на выплаты действующим пенсионерам.

10.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Берсдк 7 коммент.

Правительство гарантирует рост пенсий на 1 тыс. рублей в месяц

Размер пенсий, обещают, будет расти

Ранее сообщалось, что Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий.
Правительство в четверг, 12 июля, на комиссии по бюджетным корректировкам утвердит в правительственных документах гарантии роста пенсий с 2019 года для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. рублей, сообщил в понедельник на нулевых слушаниях законопроекта об изменения пенсионной системы в Общественной палате глава Минтруда Максим Топилин.

«Сейчас в правительстве готовятся так называемые проектировки бюджета Пенсионного фонда РФ, сейчас они согласовываются между ведомствами. Буквально в четверг на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам они будут рассмотрены, и мы сможем предъявить эти гарантии. Мы исходим из того, что все, что связано с индексацией и повышением пенсий в том контексте, о котором мы заявляли, это повышение на 1 тыс. рублей ежемесячно для неработающих пенсионеров», — сказал Топилин.

Глава Минтруда добавил, что все дополнительные средства, которые появятся в результате постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года, будут направлены исключительно на выплаты действующим пенсионерам.

«Все эти средства будут направлены на увеличение пенсий действующих пенсионеров, на текущие выплаты. Эти расчеты показывают, что мы можем выйти на увеличение пенсий на 1000 рублей в месяц, этот темп индексации поддерживать, это будет выше инфляции и в предстоящем бюджетном цикле, и включительно по 2024 год», — сказал Топилин.

Ранее в понедельник Топилин сообщил журналистам, что Минтруд и Минфин работают над окончательными решениями по уровню индексации пенсий с учетом доходов от повышения пенсионного возраста. По словам Топилина, в 2019 году рост пенсий неработающих пенсионеров, как ожидается, составит не менее 7%. По словам Топилина, пока есть расчеты роста пенсий до 2024 года, но он продолжится и после. Ранее первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что средний размер пенсии в России с учётом доходов от повышения пенсионного возраста к 2024 году достигнет 20 тыс. рублей

Источник: ТАСС


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(7) Комментариев

  1. Зима

    В месяц????
    + 1000 руб в месяц???!!!!
    То есть за год размер пенсии каждого пенсионера увеличится на 12 000 руб???!!!
    То есть вот прям щас человек получает 10 000 руб пенсии, а через год бац, и 22 000 руб?
    Ух ты!!!!!!!!

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  2. Аноним

    Хорошая попытка отсечь от протестов действующих пенсионеров, но — НЕТ! У нас есть дети и внуки, им жить!

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  3. Иван

    Интересно, а для тех пенсионеров, которые продолжают работать, на сколько поднимется песия? Полагаю, ноль целых, шишь десятых. И это обоснют каким-нибуть бредом.

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  4. Аноним

    Повышение размера пенсий на 1 тыс. рублей ежемесячно для неработающих пенсионеров — Ложь!!!
    Они запутались в показаниях, поэтому каждый из них врет в меру своей фантазии.
    А потом, когда окажется, что пенсия пенсионеров не будет повышаться ежемесячно на 1 тыс. рублей, они скажут, что компетенцией комментирования пенсионной реформы имел право заниматься только один какой-нить чек, который все это время молчал.))

    Послушайте, что они нам навешивают на уши:
    Если внимать их искривленной логике и сумасшедшему воображению, то надувательство присутствует уже в этом обмане:
    Январь: 14000+1000=15000
    Февраль: 15000+1000=16000
    Март: 16000+1000=17000
    и так далее — в декабре она должна быть уже — 26000!!! *CRAZY*

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  5. Аноним

    за дураков держат , подключили све что можно, не стыдно любыми путями протянуть этот уродский преступный закон, бесплатный сыр только в мышеловке не забывайте друзья за нами стоят наши дети и внуки……им прийдётся не легко

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  6. Аноним

    Если бы по тысячи в месяц, и к концу года 22 тысячи. К 2024 попытаются вывести 20 тысяч , то есть это прибавка одна тысяча в год. Получал 10 тысяч в 2018 году, в 2019 будите получать 11 тысяч, в 2020 — 12 тысяч и такт далее. Щедро!!! Отнимите еще инфляцию и натуральная прибавка составляет кажется 310 рублей.!!!!!!

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