Новый возраст выхода на пенсию правительство пока не планирует менять в проектах

Кабмин пока не планирует менять законопроекты об изменении пенсионного законодательства, в частности сроки выхода на пенсию, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.
«Обсуждение и подготовка ко второму чтению ситуацию каким-то образом будет прояснять. Но пока мы этого (изменения параметров пенсионного возраста ко второму чтению законопроекта) не планируем, безусловно. Все расчеты, все, что связано с той индексаций, о которой я сказал, требуют именно такого подхода», — сказал Топилин.
Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства.
Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтения.
В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом.
Министр финансов России Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.
По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету России с 2024 года в один триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в России.
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НВР: Конечно есть другие решения.
Но нам почему-то навязывают мнение только гайдаровской банды вымогателей.
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Гайдар уже сто лет назад помер:-!
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Эээээ….
Он помер, но дело его живет!!!!!!
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Гайдар Умер, но его гнилое дело живет!
Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара) — Каждый правительственный и едросовский либерал почитает за счастье его окончить.
В том числе и 36-летний автор пенсионной реформы выпускник.
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Нашел крайнего? ДБ. А действующая уже почти 20 лет власть, типа, не при делах?
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ДБ, действующая уже 20 лет власть живет по его лекалам — «шок и трепет», — необъявленная официально война своему народу.
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удалено! Гореть вам в аду…
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Вот мне непонятно. Бюджет принимали исходя из цены 47$ за баррель. Сейчас цена выше 70$/баррель.
Куда уходят эти сверхдоходы. Зачем продвигать все эти людоедские реформы, с НДС, пенсионным возрастом и т.п,? Значит, сверхдоходы идут в чей то личный карман…
Тем временем рейтинг Путина (54%) приблизился к рейтингу Горбачева (52%) в 1989 году.
Удивительно,как вообще средства еще находят на выплату пенсий.Дело пошло настолько стремительно, что и нефть по 70 долларов за бочку не спасает.Киргизия объявила дефолт, неизвестно что происходит с Национальным фондом Казахстана.А всего лишь стоило прекратить выдачу российским банкам дешевых западных кредитов, так оказалось что собственной экономики (как и независимого рубля) у нас и нет ..
зы.Британский Премьер Министр Джон Мэйджор говорил, что для обслуживания сырьевого потока , на территории РФ достаточно примерно 40 миллионов населения.Вот по этому фарватеру дело и идет.
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Вы живете вчерашним днем. Минфин уже заложил в проект бюджета на 2019 год 20% НДС и экономию от повышения пенсионного возраста, хотя законы по этим проектам еще не приняты.
Но уже всё решено!
Референдум по пенсионному вопросу или не разрешат или подтасуют, также, как каруселили на выборах — со всех экранов будут вещать счастливые работающие недопенсионеры, параллельно с заказными рейтингами зареформистов.
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Не мытьём так катаньем загоняют нас в эту реформу, пенсионерам в уши льют о медицыне зная что это больная мозоль, совести нет , больше нет возможности чтобы привести медицыну и другие соц программы в порядок,,,,, как людей загнать в кабалу… дошли до ручки веры вам нет господа
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Разводка населения :
Злой Медведев -правительство принимает жесткий сценарий повышения пенсионного возраста..
Народ бежит на митинги..
Добрый Путин услышал мольбы и сжалился — растягивает повышение пенсионного возраста..
Рейтинг Путина растет, население в экстазе , пенсионный возраст повышен…
страна терпилоидов….
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