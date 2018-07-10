Новый возраст выхода на пенсию правительство пока не планирует менять в проектах

Кабмин пока не планирует менять законопроекты об изменении пенсионного законодательства, в частности сроки выхода на пенсию, заявил журналистам министр труда и соцзащиты Максим Топилин.

«Обсуждение и подготовка ко второму чтению ситуацию каким-то образом будет прояснять. Но пока мы этого (изменения параметров пенсионного возраста ко второму чтению законопроекта) не планируем, безусловно. Все расчеты, все, что связано с той индексаций, о которой я сказал, требуют именно такого подхода», — сказал Топилин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство предлагает повысить возраст выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Процесс будет поэтапным и начнется с 2019 года. Правительство внесло соответствующие законопроекты в Госдуму после их рассмотрения на заседании Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений. Регионы России до 17 июля должны обсудить проект об изменении пенсионного законодательства.

Первый вице-спикер нижней палаты Александр Жуков ранее заявил, что законопроект осенью пройдет в Госдуме второе и третье, окончательное, чтения.

В законопроекте кабмина отмечается, что данная инициатива создаст условия для ежегодной индексации пенсий выше уровня инфляции при сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы России в целом.

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании РТК заявил, что изменения в области пенсионного законодательства и налогообложения должны обеспечить новое качество экономического роста страны и повысить уровень жизни граждан. По его словам, пенсионный законопроект призван повысить реальные пенсии в стране. Все средства, полученные благодаря его реализации, пойдут в социальные сферы, особенный упор будет сделан на здравоохранение.

По мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предлагаемые изменения будут способствовать достижению пенсиями достойного уровня. По словам главы Счетной палаты России Алексея Кудрина, повышение пенсионного возраста будет давать экономию бюджету России с 2024 года в один триллион рублей в год, значительную часть этих средств власти будут направлять на повышение пенсий. Президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков заявил, что решение о повышении пенсионного возраста назрело, эта необходимость связана с принципиально изменившимися демографическими тенденциями и с возрастной структурой населения в России.

Источник: РИА Новости