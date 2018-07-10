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Особые дети отметили праздник в парке

Праздник был приурочен к празднованию «Дня семьи, любви и верности «

10.07.2018 Нет комментариев

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Городской Общественный фонд помощи детям-инвалидам г.Бердска:

Сегодня, 9 июля,  состоялся яркий, семейный праздник для семей с детьми с особенностями развития в парке семейного отдыха «Ремикс «.
Праздник был приурочен к празднованию «Дня семьи, любви и верности »
25 семей с особыми детками приняли участие в этом празднике.
Великолепно, весело и так по семейному), вот отзывы наших родителей.
Замечательный праздник получился, уходили все со слезами на глазах, мало деткам времени, всегда мало😉.Хотя силы у деток уже были на исходе,от такого насыщенного времяпрепровождения.
Такой огромный парк, столько лазилок, горок, лабиринтов…и таки манящие бассейны.
Самые смелые в волю наплюхались в бассейнах..Менее отважные позагорали на шезлонгах.
Замечательные аниматоры Фиксики, веселая программа и милые призы).
Нужные подарки и много, много сладостей. Спасибоооо всееемммм😘😘😘
Праздник для семей с особыми детками был организован Городским общественным фондом помощи детям-инвалидам г.Бердска, Этот праздник нами традиционно, уже пять лет , проводиться на территории семейного парка «Ремикс», а Илющенко Александр Петрович любезно ежегодно предоставляет нам эту возможность .
Сладкие призы предоставил благотворительный фонд «Спасибо » , МЦ «100 друзей » , призы и подарки предоставил мед центр «Азбука Здоровья «, анимационную программу провел детский развлекательный центр «Ларимаус».
СПАСИБО всем огромное, все вместе мы подарили нашим семьям кучу ярких положительных эмоций, прекрасное настроение не на один день,а самое главное , единение семей. Столько счастья в детских глазёнках,счастливые лица мам , и сдержанные улыбки пап.
Все мы уже, одна большая дружная семья.
С Уважением президент ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Валуцкая Анжелика Булатовна.
И.О президента ГОФ помощи детям-инвалидам г.Бердска Чернецова Наталья Александровна.

Особые дети отметили праздник в парке Особые дети отметили праздник в парке


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