Аномальная жара идет в Бердск

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в период с 09 по 16 июля в Новосибирской области ожидается аномально жаркая погода с максимальными температурами +30 оС и выше.

Прогнозируется возникновение очагов природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, нарушения функционирования систем жизнеобеспечения, затруднения работы всех видов транспорта, гибели людей на водных объектах.

Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными при обращении с огнем, нельзя разводить костры в лесу и оставлять их непотушенными. В условиях пожароопасного сезона населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах.

Во избежание происшествий на воде, необходимо помнить, что нельзя купаться в незнакомых местах, прыгать в воду с причалов, мостов, лодок и в незнакомых местах. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не подплывайте к моторным судам, катерам и лодкам. Не оставляйте без присмотра детей и не допускайте шалостей на воде.

Обращайте внимание на предупреждающие знаки, купаться следует только в оборудованных для этого местах.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101», «112» в муниципальную аварийно-спасательную службу по телефону 051. Телефон доверия МЧС 23-99-999.