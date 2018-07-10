Инструкция: Как одной водовозкой напоить Бердск в масштабное отключение воды

Вопрос. Где брать питьевую воду в Бердске в случае коммунальной аварии?

Ответ. В ближайшей водоколонке, либо дождаться доставки воды от КБУ.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал ранее, что 25 февраля 2018 года в Бердске произошла авария на водопроводе. В результате без питьевой воды остались 11 жилых многоквартирных домов Микрорайона.



В Бердске, как и в любом крупном городе, должна быть организована доставка питьевой воды населению в случае ее отсутствия в системе водопровода.

Но жизненно важная система дала сбой: из-за поломки единственной автоцистерны, находящейся в ведении муниципалитета, несколько тысяч бердчан остались без воды. В Микрорайоне нет дополнительных источников воды, а сеть водоколонок там не проектировалась вообще.

По информации МЧС, в Бердске сегодня существует 198 водоколонок и все они находятся в исправном состоянии. Но, в любом случае, вода в них не возникает чьими-то молитвами, а передается по водопроводу, за который отвечает комбинат бытовых услуг.

А что, если выйдут из строя обе насосные станции, подающие воду в трубопровод Бердска? Готов ли город к ситуации, когда питьевая вода нужна не одному-двум десяткам домов, а всем жителям сразу?

Вопрос. Кто отвечает за обеспечение бердчан питьевой водой?

Ответ. Питьевую воду жителям Бердска поставляет КБУ, который подчиняется мэрии.

Обеспечение бердчан питьевой водой входит в полномочия мэрии. Непосредственную поставку питьевой воды должен осуществлять МУП КБУ (комбинат бытовых услуг). На ответственности комбината лежит и наличие исправных автоцистерн.

Вопрос. Откуда берется вода в водовозке?

Ответ. Из насосно-фильтровальной станции в Агролесе.

По регламенту заполнение автоцистерны «Чистая вода» питьевой водой производится из системы питьевого водоснабжения на территории насосно-фильтровальной станции в поселке Агролес (НФС-1). Вода проходит полную очистку на «сооружениях водоподготовки» и соответствует санитарным нормам (СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»).

Вопрос. Сколько автоцистерн, пригодных для доставки питьевой воды, есть у Бердска?

Ответ. Одна, изношенная на 100%.

Сегодня у КБУ есть один автомобиль ГАЗ 3307 (автоцистерна) для доставки питьевой воды в районы, где прекращена ее подача. Этот автомобиль эксплуатируется в КБУ с 2004 года, а степень износа — 100%. (Это тот самый автомобиль, который сломался в феврале). Тем не менее, по словам сотрудников КБУ, автомобиль находится в «технически исправном состоянии». Регулярно проводятся плановый ТО и ремонт автоцистерны. Кроме того, выяснилось, что покупку новых автоцистерн КБУ не планирует. На сегодняшний день эта автоцистерна обеспечивает питьевой водой приют для животных «Надежда», который по техническим причинам своей водой не располагает.

Вопрос. Сколько жителей Бердска сможет «обслужить» одна водовозка?

Ответ. Чуть более 150 человек.

Достаточно ли одной автоцистерны для всего Бердска? Емкость автоцистерны, которой располагает КБУ — 5 кубометров, то есть 5 000 литров. Посчитать, сколько человек такая автоцистерна сможет обеспечить питьевой водой — несложно.

Норма потребления питьевой воды на человека в сутки при чрезвычайной ситуации — 31 литр на одного взрослого человека. Это определено в «Инструкции по подготовке систем водоснабжения в чрезвычайных ситуациях» (ГОССТРОЙ России).

Значит, одна автоцистерна за один рейс может удовлетворить потребности в питьевой воде лишь 161 человека. То есть, чтобы напоить водой всех жителей, например, дома № 56 по ул. К. Маркса, автоцистерне нужно будет сделать более трех рейсов. («Курьер. Среда. Бердск» сообщал об этом доме, приводя примерную численность жильцов — «более 500 человек»).

Вопрос. Сколько водовозок необходимо городу с населением 100 тысяч человек?

Ответ. Не менее 100 штук.

Город с населением в 100 000 человек нуждается в 3 100 000 литров воды в сутки. При емкости автоцистерны в 5 000 литров получается, что для одновременной доставки воды всем жителям необходимо наличие 620 автоцистерн. Если же одной автоцистерной в течение дня обеспечить две или три точки потребления воды, то количество требуемой техники можно сократить в два-три раза.

Однако, в распоряжении муниципалитета Бердска сегодня имеется лишь одна водовозка. Получается, что в случае отказа систем водоснабжения бердчане могут в полной мере ощутить нехватку питьевой воды.

Вопрос. Подготовлен ли Бердск к масштабным коммунальным авариям?

Ответ. По мнению МЧС — подготовлен.

По данным статистики, в 2017 году на сетях водоснабжения в Бердске произошла 41 авария на сетях водоснабжения с прекращением подачи воды более 8 часов, из них в 15 случаях был организован подвоз воды. В 2018 году произошло 13 аварий, в 7 случаях производился подвоз воды.

Однако, приведенные выше факты не означают, что в случае катаклизма горожане погибнут от жажды. Начальник управления гражданской защиты Василий Пономарев объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что малое количество автоцистерн не может служить показателем готовности к ситуациям с нехваткой питьевой воды.

— Одна водовозка есть сейчас у города, но это не показатель. Если возникнет необходимость, мы будем задействовать водовозки других организаций. КБУ будет привлекать другую технику, если мы так решим на комиссии по чрезвычайным ситуациям. При необходимости мы задействуем все, что есть, — утвердил Василий Васильевич.

Вопрос. Как Бердск планирует восполнять нехватку автоцистерн?

Ответ. За счет крупных предприятий города.

Имеется ввиду, что администрация города предполагает в случае острой нехватки питьевой воды привлекать к ее доставке ресурсы крупных предприятий. Их в Бердске можно пересчитать по пальцам одной руки.

Из нескольких крупных предприятий бердский электро-механический завод (БЭМЗ) оказался единственным, кто готов к выполнению подобных функций. В транспортном управлении БЭМЗа около 80 транспортных единиц. Так что, если будет какой-то форс-мажор — привлекут все 80. Замдиректора БЭМЗ Борис Арутюнов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что все дело в постановке задачи.

Вопрос. Сколько автомобилей для доставки питьевой воды может поступить в распоряжение Бердска от крупных предприятий?

Ответ. Менее 100 штук, все они будут от БЭМЗа.

— Такого у нас еще не было, поэтому остается только предположить. Если поставят задачу, тогда уже мы сможем сказать, как быстро мы ее решим… Решим-то мы ее в любом случае, ведь с точки зрения набора воды и ее доставки это… это вообще не вопрос! Мы всегда готовы помочь городу. — заверил Борис Арутюнов.

Бердское авто-транспортное предприятие и компания «Сиббиофарм», не отказываясь от возможности сотрудничества с мэрией, акцентировали, что не располагают достаточным или даже подходящим для доставки воды автопарком.

Вопрос. Могут ли события июня — ЧС из-за аварии канализационного коллектора на улице Ушакова и отключение воды — служить показателем готовности города к подобным ситуациям?

Ответ. Не могут. Подвоз питьевой воды не организовали ввиду другого характера аварии — воду отключали намеренно, чтобы снизить объем канализационных стоков.

В конце июня в Бердске произошла коммунальная авария, приведшая к отключениям воды. На улице Ушакова обвалился свод канализационного коллектора, что привело к его закупорке грунтом. Канализационные стоки, не сумев преодолеть преграду, вырвались из колодцев и потекли по дорогам и огородам частного сектора.

Вопрос. Могли быть полезными водовозки во время аварии коллектора на Ушакова?

Ответ. Не просто полезными, но и необходимыми. Многие люди сидели без воды, несмотря на ее включение.

В Бердске объявили чрезвычайную ситуацию и приняли решение прекратить постоянную подачу питьевой воды в треть Бердска. Но, чтобы не оставлять жителей совсем без воды, разработали график включения: давать воду 2 раза в сутки по 4 часа.

Но, с другой стороны, до отдаленных районов города вода во время включения не доходила вообще. Жители микрорайона Южный сидели без воды более суток. Информация о доставке питьевой воды не появлялась. А за окном, по случаю долгожданного лета, стояла тридцатиградусная жара.

Кроме того, при ликвидации аварии на коллекторе порвали несколько труб, которыми были подключены частные дома и магазин, стоящие на улице Ушакова. Подачу воды в дома решили с помощью шлангов, перекинутых через ров коллектора. Но один частный дом, подключенный через магазин, долгое время оставался без воды.

Магазин, частный дом и отдаленные районы Бердска — красноречивые примеры, когда наличие дополнительных водовозок было бы очень кстати. Не говоря уже об отдаленных районах Бердска, куда не доходила вода по водопроводу.

Вопрос. Планируется ли в дальнейшем увеличивать количество источников питьевой воды в Бердске?

Ответ. Да. Запланировано строительство еще одной точки добычи питьевой воды.

В конце июня комбинат бытовых услуг объявил об аукционе на разработку дополнительного источника питьевой воды в Бердске. Помимо двух существующих водозаборов, это должны быть скважины, берущие воду из-под земли. Третий источник будет подключен к существующему водопроводу.

Это означает, что в случае серьезной аварии на водопроводе будет облегчена добыча воды. Но задачу по доставке воды населению это не решит.

Итого. Вода в Бердске есть и она хорошего качества — ее можно пить из крана. Иногда ее бывает настолько много, что она просто струится под ногами и уходит в землю. Но умозрительные заключения, основанные на официальных данных, показывают, что в непредвиденных обстоятельствах горожане могут лишиться этого ценного ресурса.

Никому этого не пожелаем.