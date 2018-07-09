КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Прибрежном!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска

Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

Увы, денег на майские указы не хватает!

Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

За «родителей-дебилов» получил сотрясение мозга мальчик в лагере «Зеленая поляна» под Бердском

Начался суд по делу о растрате 1 млн рублей в ЦИМО Бердска

Розыск: полиция ищет насмерть сбившего пешехода на трассе Р-256 в Бердске

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

Эффект от повышения пенсионого возраста ощутит в 2020 году Россия

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Администрация погоста отвечает за порядок на дорогах и общих участках. Косить траву на могилах — обязанность родственников.

9.07.2018 Автор: Татьяна Назарова Фото: Татьяны Назаровой Один комментарий

Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Заросли достигают высоты полутора метров

Жители Бердска жалуются на сильные заросли травы на новом кладбище. Несколько горожан позвонили в редакцию с просьбой выяснить — кто отвечает за метровые заросли на могилах. Большое количество сорняков препятствует нахождению могил родственников. Кто должен следить за поддержанием порядка на кладбищах, выяснял «Курьер.Среда.Бердск».

На аллеях, придорожных территориях и по периметру бердского кладбища от сорняков стараются вовремя избавляться. Но пробраться вглубь секторов — почти невозможно. По соседству с ухоженными могилами целые стены из полыни и Иван-чая высотой с человеческий рост.

Работники кладбища говорят, что траву скашивают регулярно. Дорожки между участками не позволяют проехать специальной технике, а вручную уследить за идеальным порядком на территории, где захоронено около 50 тысяч человек — физически невозможно.

— За поддержание чистоты внутри секторов ответственны родственники умерших, — говорит Игорь Сысоев, директор МБУ «Центр муниципальных услуг», — есть межквартальные дороги, они проездные. По мере накопления всё вывозится, косится, фрезеруется. Работы активно идут и, в конце концов, будут доведены до конца.

Тропинки между оградами захоронений узкие, и сорняки очень быстро «перебираются» с заброшенных могил на другие участки. Чаще всего, приезжая навестить могилы близких, людям приходится прочищать дорожки своими силами. Пройти через такие препятствия — трудно, особенно для пожилого человека.

— Наняли бы человека, хотя бы раз в месяц всё убиралось, — рассказывает пенсионерка Вера Панченко. — Я даже согласна отдавать за это деньги, если появится возможность пройти по чистым тропинкам, найти могилы своих родных и товарищей.

Сейчас в любом ритуальном агентстве есть услуга по уборке захоронений, но многим она остаётся не по карману. И могилы на долгое время остаются забытыми под густым растительным покровом.

— Нас много, восемь человек, ухаживаем за могилой бабушки всей семьёй. Но рядом же другие люди лежат — вот, даже веночка на могиле не видно, значит за ними некому ухаживать. У меня ноги больные, если бы мне давали тысячу рублей в неделю и ноги здоровые были — у меня бы тут порядок был, — делится Галина Дурнева.

По федеральному закону «О погребении и похоронном деле» работники кладбищ обязаны убирать только общедоступные территории и бесхозные могилы, то есть могилы людей, у которых изначально не оказалось родственников. Пока единственный способ улучшить состояние кладбища — призвать людей, чьи близкие захоронены здесь, самостоятельно следить за чистотой на личных участках.

Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

За сектор с бесхозными могилами отвечает администрация кладбища

Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Родные трепетно ухаживают за могилой близкого

Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Сорняки на захоронениях 2017 года

Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Среди травы едва можно найти верхушки памятников


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска «Лексус» и «Тойота» столкнулись на аварийно-опасном перекрёстке в Бердске Как искали мою медкарту в больнице

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Может автобус будет ходить чаще?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый котёл Rinnai от 27 900 руб!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика