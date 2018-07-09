Метровые сорняки скрыли могилы на новом кладбище Бердска

Жители Бердска жалуются на сильные заросли травы на новом кладбище. Несколько горожан позвонили в редакцию с просьбой выяснить — кто отвечает за метровые заросли на могилах. Большое количество сорняков препятствует нахождению могил родственников. Кто должен следить за поддержанием порядка на кладбищах, выяснял «Курьер.Среда.Бердск».

На аллеях, придорожных территориях и по периметру бердского кладбища от сорняков стараются вовремя избавляться. Но пробраться вглубь секторов — почти невозможно. По соседству с ухоженными могилами целые стены из полыни и Иван-чая высотой с человеческий рост.

Работники кладбища говорят, что траву скашивают регулярно. Дорожки между участками не позволяют проехать специальной технике, а вручную уследить за идеальным порядком на территории, где захоронено около 50 тысяч человек — физически невозможно.

— За поддержание чистоты внутри секторов ответственны родственники умерших, — говорит Игорь Сысоев, директор МБУ «Центр муниципальных услуг», — есть межквартальные дороги, они проездные. По мере накопления всё вывозится, косится, фрезеруется. Работы активно идут и, в конце концов, будут доведены до конца.

Тропинки между оградами захоронений узкие, и сорняки очень быстро «перебираются» с заброшенных могил на другие участки. Чаще всего, приезжая навестить могилы близких, людям приходится прочищать дорожки своими силами. Пройти через такие препятствия — трудно, особенно для пожилого человека.

— Наняли бы человека, хотя бы раз в месяц всё убиралось, — рассказывает пенсионерка Вера Панченко. — Я даже согласна отдавать за это деньги, если появится возможность пройти по чистым тропинкам, найти могилы своих родных и товарищей.

Сейчас в любом ритуальном агентстве есть услуга по уборке захоронений, но многим она остаётся не по карману. И могилы на долгое время остаются забытыми под густым растительным покровом.

— Нас много, восемь человек, ухаживаем за могилой бабушки всей семьёй. Но рядом же другие люди лежат — вот, даже веночка на могиле не видно, значит за ними некому ухаживать. У меня ноги больные, если бы мне давали тысячу рублей в неделю и ноги здоровые были — у меня бы тут порядок был, — делится Галина Дурнева.

По федеральному закону «О погребении и похоронном деле» работники кладбищ обязаны убирать только общедоступные территории и бесхозные могилы, то есть могилы людей, у которых изначально не оказалось родственников. Пока единственный способ улучшить состояние кладбища — призвать людей, чьи близкие захоронены здесь, самостоятельно следить за чистотой на личных участках.