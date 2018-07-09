Как искали мою медкарту в больнице

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Возраст у меня такой, что очень часто приходится обращаться к медикам для поддержания своего здоровья. Кроме благодарности врачам за их отношение других слов почти не бывает. Но в жизни случается так, как говорят в народе, что в бочке меда обязательно окажется ложка дегтя. Так вот такой ложкой дегтя и оказалась потеря медицинской карты пациента.

В середине июня месяца я был на приеме у лора. Медицинская карта осталась у врача. Но появилась, потребность после посещения лора, обратиться к участковому врачу и окулисту. При выписке талона на прием карты в регистратуре не оказалось. Я рассказал у какого врача был в последнее посещение. Мне пообещали карту найти и позвонить по телефону, выписав на прием к участковому врачу новую карту.

Со слов сотрудников регистратуры они занимались розыском моей карты. По данному вопросу я обращался несколько раз и получал ответ, что карту ищем. У меня появилось сомнение в том, что ищут.

Обратился к заведующей поликлиникой. Заведующая сказала, что моя карта является документом лечебного учреждения. На что я ответил о том, что карта содержит конфиденциальные данные о состоянии моего здоровья и если она окажется за пределами медучреждения, то данные карты станут известны другим гражданам. Также в карте произведены записи приемов у врачей, данные анализов и обследований, которые восстановить просто невозможно при утере карты. А за это медучреждение должно нести ответственность. Я попросил искать мою карту. В противном случае оставляю за собой право обратиться в правоохранительные органы и в суд.

После этого моего обращения к заведующей поликлиникой карту мою нашли в течение 20 минут. Так вот у меня возникли вопросы.

Ну почему я должен обращаться к руководству? Ну почему сами работники не выполняют свои обязанности без окрика руководства? Ну почему? Почему…? А ведь заработную плату им платят именно и за обеспечение сохранности медицинских карт. А коль так, то они и обязаны выполнять свои обязанности, не гоняя пациентов по руководству и не ожидая окрика и устрашения руководителя.