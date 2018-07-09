Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска

Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате
Увы, денег на майские указы не хватает!
Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери
За «родителей-дебилов» получил сотрясение мозга мальчик в лагере «Зеленая поляна» под Бердском
Начался суд по делу о растрате 1 млн рублей в ЦИМО Бердска
Розыск: полиция ищет насмерть сбившего пешехода на трассе Р-256 в Бердске
Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске
Эффект от повышения пенсионого возраста ощутит в 2020 году Россия
Сотни исков подали поставщики в суд на «Холидей» в Новосибирске
НВР: НЕТ
А что стало с экономистами-предшественниками?
Кто-то освободил эти 4 места или их ввели потому что штат не справляется с объемом работ?
Какие-то странные сомнения закрадываются — «…даже без опыта работы…» — уж не подставить ли хотят молодых, списав старые и новые грехи?
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Потапов скоро закончит обучение по специальности управление и экономика, да и опыт есть
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