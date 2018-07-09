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Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска

Вакантны 4 должности в муниципалитете. Главное требование — экономическое образование и опыт работы.

9.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск 2 коммент.

Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска

Экономисты требуются в администрацию Бердска

Замглавы Бердска по экономике Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в управление экономического развития администрации города Бердска требуется главный специалиста экономического отдела и консультант отдела анализа деятельности муниципальных предприятий и учреждений. В МКУ Центр МРЗ требуется два специалиста в сфере размещения закупок.

В обязанности сотрудников входит систематизация социально-экономических показателей города и анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Приветствуется знание бухгалтерского учета. Опыт работы желателен, но если его нет, то в рабочем процессе возможно обучение специалиста. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону 3-02-42


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: НЕТ
    А что стало с экономистами-предшественниками?
    Кто-то освободил эти 4 места или их ввели потому что штат не справляется с объемом работ?
    Какие-то странные сомнения закрадываются — «…даже без опыта работы…» — уж не подставить ли хотят молодых, списав старые и новые грехи?

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  2. Аноним

    Потапов скоро закончит обучение по специальности управление и экономика, да и опыт есть

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