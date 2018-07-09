Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска

Замглавы Бердска по экономике Жанна Шурова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что в управление экономического развития администрации города Бердска требуется главный специалиста экономического отдела и консультант отдела анализа деятельности муниципальных предприятий и учреждений. В МКУ Центр МРЗ требуется два специалиста в сфере размещения закупок.

В обязанности сотрудников входит систематизация социально-экономических показателей города и анализ финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Приветствуется знание бухгалтерского учета. Опыт работы желателен, но если его нет, то в рабочем процессе возможно обучение специалиста. По вопросам сотрудничества обращаться по телефону 3-02-42