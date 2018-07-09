В АО «Искитимцемент» состоялось торжественное мероприятие, посвященное вводу в эксплуатацию новой насосной станции

На мероприятии по вводу в эксплуатацию промышленного объекта стоимостью 55,7 млн рублей присутствовали врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, врио заместителя председателя правительства региона Сергей Семка, глава города Искитим Сергей Завражин и другие почетные гости.«Это еще одно подтверждение, что предприятие уверенно смотрит в будущее и готово находить возможности для обновления оборудования, развития своего производства, — заявил Андрей Травников. — Обращает на себя внимание творческий подход в реализации проекта. Запуском насосной решается целый комплекс задач и вопросов для большого количества производственных объектов, расположенных на этой территории, для служб МЧС и города. Здорово, что подобный подход до сих пор применяется».

Общая производительность станции составляет 450 кубометров в час. Такой объем позволит обеспечить бесперебойное снабжение трех промышленных предприятий Искитима водой, треть жилых домов и инфраструктурных сооружений – теплом. Насосная станция работает полностью в автоматическом режиме. Система чутко реагирует на изменение объема потребления воды и в зависимости от этого подключает необходимое количество насосов. Аналогичных объектов, при строительстве которых применены нестандартные инженерно-технические решения, всего два в России – один эксплуатируется в Якутии на реке Лена, второй запущен на «Искитимцементе».

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников и генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун совместно произвели торжественный запуск насосной станции. В настоящее время она работает в штатном режиме. Проектировщики и участники строительства получили благодарственные письма за отличную командную работу при реализации проекта. Коллектив цементного завода награжден Благодарственным письмом Губернатора Новосибирской области за большой вклад в развитие строительной отрасли региона.

«Важно отметить, что пуск новой станции не только послужит стимулом для раскрытия промышленного потенциала и развития города в целом, но и благоприятно скажется на экологической обстановке, — комментирует генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. — Вода из реки Бердь, поступая в насосы, проходит через фильтры, состоящие из слоев песка, гравия и крупного камня. Данная конструкция эффективно очищает воду от взвешенных веществ, а также полностью исключает гибель рыб – их личинок, молоди и взрослых особей. Обеспечение экологической безопасности производства – один из приоритетов в деятельности АО «Искитимцемент».