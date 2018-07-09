КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Прибрежном!
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

Увы, денег на майские указы не хватает!

Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

За «родителей-дебилов» получил сотрясение мозга мальчик в лагере «Зеленая поляна» под Бердском

Начался суд по делу о растрате 1 млн рублей в ЦИМО Бердска

Розыск: полиция ищет насмерть сбившего пешехода на трассе Р-256 в Бердске

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

Эффект от повышения пенсионого возраста ощутит в 2020 году Россия

Сотни исков подали поставщики в суд на «Холидей» в Новосибирске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Увы, денег на майские указы не хватает!

Минфин предложил направить на реализацию майского указа почти 4 трлн руб. Соответствующая сумма заложена ведомством в проектировки бюджета на 2019–2021 годы.

9.07.2018 Фото: кремлин.ру 4 коммент.

Увы, денег на майские указы не хватает!

Алексей Кудрин

Средств, заложенных Министерством финансов на исполнение майского указа президента России Владимира Путина, может быть недостаточно, считает глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Об этом он заявил на слушаниях в Госдуме. По словам господина Кудрина, «средства не распределены по направлениям, национальным программам».

«Тем самым мы видим, что правительство пока не определилось с распределением этих приоритетов, что существенно осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики. <…> Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь»,— сказал глава Счетной палаты.

Минфин предложил направить на реализацию майского указа почти 4 трлн руб. Соответствующая сумма заложена ведомством в проектировки бюджета на 2019–2021 годы.

Как выяснил“Ъ”, Минфин предлагает достаточно радикально упростить и упорядочить систему документов стратегического планирования. Главная идея Минфина — считать майский указ президента корневым документом и вносить в него правки после ежегодных посланий Федеральному собранию.

Источник: Ъ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска Роспотребнадзор запретил купание на одном пляже после фекальной аварии в Бердске Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

(4) Комментариев

  1. Аноним

    а отменить эти «майские указы» к чертовой матери и дать людям пожить спокойно , без повышений пенсионного возраста и налогов — никак нельзя?
    кремлевская религия не позволяет, штоле?

    Thumb up 2 Thumb down 2

  2. Аноним

    Правительство, всё…
    Или счастья не видать…

    Thumb up 0 Thumb down 0

  3. Аноним

    Хватаясь за соломинки и лозы и вообще за всё, что под руку подвернется:
    Минфин РФ предлагает отнести к подакцизным товарам виноград, который используется для производства вина.

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика