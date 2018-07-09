Увы, денег на майские указы не хватает!

Средств, заложенных Министерством финансов на исполнение майского указа президента России Владимира Путина, может быть недостаточно, считает глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин. Об этом он заявил на слушаниях в Госдуме. По словам господина Кудрина, «средства не распределены по направлениям, национальным программам».

«Тем самым мы видим, что правительство пока не определилось с распределением этих приоритетов, что существенно осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики. <…> Предварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента. Например, трудно говорить, на какую сферу средства пойдут в первую очередь»,— сказал глава Счетной палаты.

Минфин предложил направить на реализацию майского указа почти 4 трлн руб. Соответствующая сумма заложена ведомством в проектировки бюджета на 2019–2021 годы.

Как выяснил“Ъ”, Минфин предлагает достаточно радикально упростить и упорядочить систему документов стратегического планирования. Главная идея Минфина — считать майский указ президента корневым документом и вносить в него правки после ежегодных посланий Федеральному собранию.

Источник: Ъ