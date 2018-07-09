Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате
Увы, денег на майские указы не хватает!
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а отменить эти «майские указы» к чертовой матери и дать людям пожить спокойно , без повышений пенсионного возраста и налогов — никак нельзя?
кремлевская религия не позволяет, штоле?
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То есть, сейчас все спокойно?
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Правительство, всё…
Или счастья не видать…
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Хватаясь за соломинки и лозы и вообще за всё, что под руку подвернется:
Минфин РФ предлагает отнести к подакцизным товарам виноград, который используется для производства вина.
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