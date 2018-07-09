Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

В феврале в Росстандарте разработали комплекс мер по ужесточению контроля за работой АЗС, а этим летом на заседании рабочей группы при госкомиссии эти предложения представил замруководителя агентства Алексей Кулешов. Об этом «Российской газете» рассказали в Росстандарте.

Речь идет о межведомственной отраслевой рабочей группе (МРГ) по противодействию незаконному обороту продукции нефтяной промышленности при госкомиссии, которую возглавляет глава Минпромторга Денис Мантуров. «Членами МРГ проект комплекса мер был одобрен и в настоящий момент проходит стадию обсуждения с отраслевым сообществом», — уточнили в Росстандарте.

Исходя из данных на сайте агентства, речь идет, в том числе о борьбе с недоливами на АЗС. На минувшей неделе Федерация автовладельцев России (ФАР) представила исследование, согласно которому это явление зафиксировано на 76 процентах заправок. Росстандарт намерен обеспечить единство измерения при отпуске топлива в рознице и отсечь от рынка недобросовестных поставщиков оборудования и АЗС.

29 июня было второе заседание рабочей группы в Росстандарте, и на нем участники встречи вновь признали, что нерешенной проблемой остается недолив топлива. По словам Алексея Кулешова, возможность недолива связана с установкой «переключателей» на топливораздаточные колонки (ТРК), а также с несовершенством законодательства. Отработанную методику выявления недолива в рамках общественного контроля тогда и продемонстрировал руководитель ФАР Сергей Канаев.

Среди озвученных мер борьбы с недоливом — внеплановые проверки всех производителей и поставщиков ТРК. Возможно, будет изменен ГОСТ в части идентификации несанкционированного доступа. «Также предложено предусмотреть возможность использования проточных датчиков расхода топлива наряду с существующими сегодня мерниками», — говорится в сообщении агентства.

Источник: РГ