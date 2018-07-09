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Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

Подозревают, что она могла подобрать с земли отравленный окурок.

9.07.2018 Фото: pixabay 2 коммент.

Умерла отравившаяся Новичком женщина в Эймсбери

Умерла женщина, отравившаяся нервно-паралитическим веществом в Эймсбери

Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), скончалась в воскресенье в больнице. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

«Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице, — говорится в заявлении. — Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона».

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию «Новичка» — того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    если раньше гибли бывшие российские смерды в Англии — Березовский, Литвиненко , потом вот Скрипали чуть не откинулись — то теперь погибла уже гражданка Великобритании…Это уже серьезно..
    Думается, теперь Терезе Мэй деваться некуда — или рвать блузку на груди с криком «это Путин виноват» или её «мордой по столу» начнет тыкать политическая оппозиция..)
    В общем, градус антироссийского накала ( и санкций) придется повышать …Побегут ли теперь и с Кипра (английского протектората) наши олигархи? ))

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  2. Аноним

    Англичане под воздействием российской логики с третьей (или с пятой) попытки начали проявлять если не интеллект, то хотя бы какое-то здравомыслие.
    — Если «новичок» — смертельное оружие, то люди должны гибнуть, — почесав англосакскую залысину, подумал следователь с Бейкер-Стрит. Может быть это был Лестрейд, а может — Грегсон, но во всяком случае не Джонс и не Хопкинс))

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