Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

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если раньше гибли бывшие российские смерды в Англии — Березовский, Литвиненко , потом вот Скрипали чуть не откинулись — то теперь погибла уже гражданка Великобритании…Это уже серьезно..
Думается, теперь Терезе Мэй деваться некуда — или рвать блузку на груди с криком «это Путин виноват» или её «мордой по столу» начнет тыкать политическая оппозиция..)
В общем, градус антироссийского накала ( и санкций) придется повышать …Побегут ли теперь и с Кипра (английского протектората) наши олигархи? ))
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Англичане под воздействием российской логики с третьей (или с пятой) попытки начали проявлять если не интеллект, то хотя бы какое-то здравомыслие.
— Если «новичок» — смертельное оружие, то люди должны гибнуть, — почесав англосакскую залысину, подумал следователь с Бейкер-Стрит. Может быть это был Лестрейд, а может — Грегсон, но во всяком случае не Джонс и не Хопкинс))
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