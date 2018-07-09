Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

Женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества в Эймсбери (графство Уилтшир), скончалась в воскресенье в больнице. Об этом сообщается на сайте Скотленд-Ярда.

«Следователи открыли дело об убийстве после того, как женщина, подвергшаяся воздействию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Эймсбери, скончалась в воскресенье, 8 июля, в больнице, — говорится в заявлении. — Она была официальна опознана как 44-летняя Дон Стерджес из Даррингтона».

44-летняя британка Дон Стерджес и ее 45-летний спутник Чарльз Роули 30 июня были госпитализированы в городе Эймсбери в критическом состоянии. Позднее возглавляющий расследование Скотленд-Ярд выступил с утверждением, что они подверглись воздействию «Новичка» — того же нервно-паралитического вещества, которым, предположительно, в марте были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Тогда Лондон возложил ответственность за инцидент на Москву. Россия неоднократно категорически отвергала свою причастность к этому.

Источник: ТАСС