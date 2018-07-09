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Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

На канализационных колодцах по улицах Ленина и Новая появились провалы. Муниципальная служба города обещает устранить провалы в течение недели.

9.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер.Среда. Бердск Нет комментариев

Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

Грунт проваливается около канализационных колодцев

В администрацию Бердска участились обращения горожан с просьбой устранить провалы вокруг канализационных колодцев вблизи домов улицы Ленина,28 и 30, улицы Новая, 15. Жители домов беспокоятся, что туда могут провалиться дети. Директор МУП КБУ Владимир Воспанчук рассказал, что на сегодняшний день завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика. С этой недели планируется приступить к ремонту аварийных колодцев.


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