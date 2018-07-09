Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

В администрацию Бердска участились обращения горожан с просьбой устранить провалы вокруг канализационных колодцев вблизи домов улицы Ленина,28 и 30, улицы Новая, 15. Жители домов беспокоятся, что туда могут провалиться дети. Директор МУП КБУ Владимир Воспанчук рассказал, что на сегодняшний день завершились конкурсные процедуры по выбору подрядчика. С этой недели планируется приступить к ремонту аварийных колодцев.