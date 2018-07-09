За «родителей-дебилов» получил сотрясение мозга мальчик в лагере «Зеленая поляна» под Бердском

В детском лагере «Зеленая поляна» рядом с селом Морозово Искитимского района избили до сотрясения головного мозга 12-летнего сына жительницы Бердска.

— Прочитала статью про ребенка, которого избили детдомовские дети. 4 июля в лагере «Зеленая поляна» избили моего ребенка не детдомовские дети. Его отвезли в больницу с сотрясением мозга. Лежит в больнице под капельницей. Это что халатность или это уже норма в наших лагерях? — написала бердчанка в «Курьер. Среда. Бердск».

Подробности ЧП рассказали в детском оздоровительном лагере.

По словам директора лагеря «Зеленая поляна» Марины Ивлевой, происшествие случилось в последний день смены, 4 июля. 12-летний воспитанник получил от сверстника удар по глазу. Рядом находились воспитатели, они сразу же привели пострадавшего и обидчика к директору лагеря.

— Мальчишки играли, когда один развернулся к другому и сказал: «А ты знаешь, что твои родители дебилы? И сразу же получил от него удар по глазу. Ситуация усугублялась еще и тем, что у мальчишки, нанесшего удар, отец погиб, — рассказала Марина Сергеевна.

На «скорой» школьника доставили в детское отделение бердской горбольницы. Сообщили родителям. И уже вечером этого же дня в пионерский лагерь приехал следователь СК РФ. Были опрошены вожатые и дети.

Пострадавший мальчик приезжает в «Зеленую поляну» уже не первый год. И с ним постоянно что-то случается: то что-нибудь скажет, то что-нибудь сделает. Когда все дети рисуют, он подходит и ломает карандаши, приводит пример директор лагеря. Ребенок сложный, подчеркнула Марина Сергеевна.

— В этот раз мы с ним беседовали, и он сказал, что решил в последний день смены сказать всем, что он о них думает, — отметила Марина Сергеевна.

В то же время, второй ребенок за всю смену не вызвал нареканий со стороны педагогов, он легко находил контакт с другими детьми.

Как считает Марина Ивлева, сотрудники лагеря не виновны в произошедшем и сделали все возможное, что нужно было сделать в произошедшей ситуации.

Данное происшествие директор «Зеленой поляны» называет исключительным для оздоровительного лагеря случаем.

По информации Марины Ивлевой, с 4 по 9 июля пострадавший мальчик находился в больнице под присмотром врачей. Теперь его выписали.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», вечером 4 июля произошло ЧП в лагере «Звездный бриз» Отдыхающие там подростки жестоко подрались — настолько серьезно, что избитого 14-летнего ребенка на машине скорой помощи доставили в бердскую горбольницу. Предварительно ему поставили диагноз «перелом носа».

Трое обидчиков — воспитанники детского дома «Жемчужина» в возрасте 14 и 16 лет — спешно собрали вещи и сбежали из «Звездного бриза». Бердская полиция немедленно организовала поиски. Полицейские нашли «бегунков» и вернули их в лагерь.

Позже причастных к драке и сбежавших подростков отправили домой — в детский центр «Жемчужина», где они проживают.

Отдел МВД по Бердску начал проверку по факту избиения 14-летнего мальчика в оздоровительном лагере «Звездный бриз». Будет ли возбуждено уголовное дело, покажет проверка. Родители пострадавшего подростка написали заявление в полицию.

Напомним, оздоровительный лагерь «Звездный бриз» фигурировал в «сводке происшествий». 26 июня там сломала палец 9-летняя девочка.

Уже после выхода статьи корреспонденту удалось связаться с отцом пострадавшего в лагере ребенка. Он озвучил свою позицию на произошедшее.

— Завтра я иду к адвокату. Буду писать претензию на лагерь. Все документы о драке прошли через ПДН, приезжал следователь в лагерь беседовал. Мне сказали, что будет отказной материал. Потому что ребенок, ударивший сына, несовершеннолетний. Возможно, его поставят на учет. У меня к его родителям нет претензий. Меня больше волнует, что моему ребенку не предоставили безопасность в лагере, и он оказался на больничной койке под капельницей. Буду составлять исковое заявление на Центр «Магистр», который предоставлял мне путевку. Который подбирает персонал для лагеря. Я этого так не оставлю. Я уже понес материальные траты. Сын лежит во взрослой больнице, в травматологии. Там детских медикаментов нет. Я таблетки покупаю, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 9 июля отец пострадавшего мальчика Владимир Владимирович.

Подробности в ближайшее время.

От хип-хопа до народных ремесел

Детский оздоровительный лагерь «Зеленая поляна» находится рядом с селом Морозово Искитимского района. В этом лагере реализуются творческие способности детей в разных направлениях.

Программа «Детская арт-деревня» — это авторская программа центра детского и молодежного отдыха «Магистр», сообщают на centrsolo.ru. С 2009 года программа апробировалась в рамках авторской программы «Зажги Звезду!». С 2011 года выделена в самостоятельную программу на базе ДОЛ «Зеленая поляна».

В основу программы положены идеи арт-педагогики, творческого развития, развития через созидательную деятельность. В программу на разных сменах включены самые интересные и пользующиеся наибольшим вниманием детей развивающие блоки: эстрадно-сценическое творчество (программа событийной педагогики и анимации) танцы (современный танец и черлидинг, хи-хоп, брейк-данс, ритмика, аэробика) и вокал.

КВН и театр эстрадных миниатюр. Режиссура и конферанс. Модельное агентство для девочек (прическа, макияж, маникюр, моделирование одежды и т.п.). Постановка музыкальных спектаклей, мюзиклов, шоу-ревю. Итоговый проект – танцевально-вокальное шоу.