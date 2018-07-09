Розыск: полиция ищет насмерть сбившего пешехода на трассе Р-256 в Бердске

В СО ОМВД России по городу Бердску расследуется уголовное дело по факту того, что 15.10.2017 года в 08 часов 30 минут водитель Антонов Антон Иванович, 04.09.1987 года рождения, управляя автомобилем «Шевролет Крузе», государственный регистрационный знак Е873 НТ 154 регион, двигался по ул. Максима Горького со стороны ул. Ленина города Бердска Новосибирской области в сторону автодороги Р 256 Чуйский тракт, где при повороте налево на 37 км. трассы Р 256 совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пешеход Селиверстова О.Д. была доставлена ГБУЗ НСО, где от полученных травм скончалась.

Лицо, совершившее данное преступление, скрылось от органов предварительного следствия.

Органы предварительного следствия просят граждан, оказать помощь в предоставлении любой информации, касающейся данного гражданина, о его месте нахождении. Предоставленная информация будет конфендициальна.

Для предоставления информации просим обращаться по номерам телефонов: 8-383-41-2-19-76 (75), 8-913-475-24-70, 8-953-878-16-65 (потерпевшая Селиверстова Ю.В.), 8-913-941-62-68; 8-903-934-20-51.

Розыск: Антонов Антон Иванович, 04.09.1987 года рождения.