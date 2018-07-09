Эффект от повышения пенсионого возраста ощутит в 2020 году Россия

В 2021 году бюджетные вливания в Пенсионный фонд могут сократиться более чем на 150 млрд рублей.

Минфин рассчитал, как скажется на бюджете повышение пенсионного возраста и НДС и сколько будет выделено на выполнение майского указа президента, следует из направленных в Госдуму Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019–2021 гг. «Ведомости» ознакомились с копией документа, подлинность подтвердили два федеральных чиновника.

На что именно будут потрачены дополнительные доходы, пока не ясно: структура расходов бюджета в документе консервируется. Бюджетный маневр в нем не прослеживается, констатирует директор Центра развития Высшей школы экономики Наталья Акиндинова. Пока это только подходы к формированию проекта бюджета на следующие три года, расчеты еще многократно изменятся, успокаивает представитель Минфина и обещает ответы на эти вопросы в самом бюджете. Но закон о бюджете будет готовиться в том числе по итогам обсуждения этой – «предварительной» – версии, замечает Акиндинова.

И доходы, и расходы федерального бюджета серьезно растут по сравнению с действующим бюджетом на 2019–2020 гг. Доходы (также на них сильно влияет налоговая реформа в нефтяной отрасли) в 2019–2021 гг. увеличатся до 18,7, 18 и 17,2% ВВП вместо 15,1 и 14,8%. Расходы в следующие два года составят 16,9% ВВП (в законе пока менее 16%), затем снизятся до 16,7%.

Повышение НДС с 18 до 20% в следующем году обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб., в 2020 и 2021 гг. – 678 млрд и 728 млрд руб. соответственно, рассчитывает Минфин. Это больше, чем предусмотрено сопроводительными материалами к поправкам о повышении налога: 620 млрд руб. начиная с 2019 г.

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А вот экономить на повышении пенсионного возраста (для мужчин до 65 лет и до 63 для женщин) федеральный бюджет начнет с 2020 г. Сначала трансферт на обязательное пенсионное страхование сократится всего на 9,3 млрд руб., а в 2021 г. экономия составит уже 156,3 млрд. В первые два года реформы бюджет сэкономит лишь на тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019 г., поясняет старший научный сотрудник НИФИ Минфина Татьяна Омельчук. А это всего около 200 000 человек, учитывая, что большинство несостоявшихся пенсионеров и так продолжили бы работать, а часть не работает вовсе или работает неформально и взносы не платит, оценивает она. В 2021 г. не выйдут на пенсию уже две когорты людей – те, кто должен был оставить работу в 2020 и 2021 гг., продолжает Омельчук, в 2022 г. на рынке труда задержатся также две когорты, а в 2023–2024 гг. – уже три.

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А вот на сколько будут индексироваться страховые пенсии за счет повышения пенсионного возраста, Минфин в документе не указал. Именно необходимость найти ресурсы для ускоренного повышения пенсий чиновники называли главной причиной увеличения пенсионного возраста. И премьер Дмитрий Медведев, и социальный вице-премьер Татьяна Голикова обещали населению «щедрую» индексацию – на 1000 руб. ежегодно. Это вдвое быстрее, чем сейчас, и соответствует темпам роста зарплат (около 7%), говорит Омельчук, фиксированную выплату к страховой пенсии будут индексировать по инфляции.

В документе лишь указано, что рост расходов на обе индексации учтен, в связи с чем расходы Пенсионного фонда в 2019 г. вырастут на 69 млрд руб. по сравнению с заложенными в действующий трехлетний бюджет фонда, а в 2020 г. – на 74 млрд. Реальные доходы населения с учетом повышения пенсий в 2019–2021 гг. вырастут на 0,7, 1,4 и 2% соответственно, следует из приложенного к документу нового макропрогноза Минэкономразвития.

На все национальные проекты для исполнения нового майского указа президента Владимира Путина Минфин планирует выделить дополнительно по 1,1% ВВП в 2019–2020 гг. и 1,2% ВВП в 2021 г. Но на что именно и как изменится структура расходов в пользу обсуждавшегося увеличения трат на человеческий капитал, не ясно. Долю расходов консолидированного бюджета на здравоохранение и образование пока планируется сократить с 6,8% в 2018 г. до 6,5% ВВП в 2021 г. Хотя доля основных трат бюджета – на социальную политику, а также оборону и безопасность – несколько сократится: с 12,2 до 11,7% ВВП и с 4,8 до 4,6% ВВП соответственно. Деньги на увеличение расходов на другие направления заложены также в условно утвержденных расходах (т. е. не распределенных по статьям) – 0,4% ВВП и 0,8% в 2020 и 2021 гг. соответственно.

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Дополнительные вливания на указы президента вряд ли существенно изменят структуру расходов, ведь 1,1–1,2% ВВП распределят на 13 национальных проектов, пока не ясно, в какой пропорции, замечает Акиндинова. В мае правительство планировало самые большие суммы потратить на автодорожный проект (8,42 трлн руб.), демографический (3,55 трлн), инфраструктурный (1,79 трлн) и проект цифровой экономики (1,31 трлн), сообщал «Коммерсантъ» и подтверждал федеральный чиновник. На нацпроекты по здравоохранению, демографии, образованию и науке за шесть лет планируется потратить 1,5 трлн, 3,5 трлн, 674 млрд и 1,27 трлн руб. соответственно, заявила в пятницу Голикова.

На сколько и на какие именно направления будут увеличены расходы, власти окончательно определят к октябрю, говорит федеральный чиновник. Документ действительно ознакомительный, Минфин не несет ответственности за выполнение заложенных в него расчетов, указывает Александра Суслина из Экономической экспертной группы: план реалистичный и большее финансирование сейчас «невозможно физически».

Источник: Ведомости