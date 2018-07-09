Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска

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Пятилетний мальчик сгорел в костре на празднике Ивана Купалы под Харьковом
Из-за ремонта коллектора на три дня меняется движение общественного транспорта в Бердске
«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска
Илон Маск испытвает мини-субмарину для спасения школьников в Таиланде
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