Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска

В ноябре прошлого года пьяный Иван Кузеванов угрожал жизни своей супруге, держа в руках отвертку. В мае этого года бердский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении подозреваемого. Бердчанин был приговорен к 7 месяцам ограничения свободы.

Годами ранее Кузеванов уже был осужден и был приговорен к 480 часам работы.

На судебном заседании потерпевшая Татьяна Кузеванвоа рассказала, что месяц назад мировой суд вынес еще один приговор в отношении бывшего супруга. За невыплату алиментов двоим детям его приговорили к 7 месяцам условного срока.

На заседании городского суда была рассмотрена апелляционная жалоба супруга, он посчитал, что приговор ему вынесен незаконно. Доводы обвиняемого поддержала его адвокат.

— Судом первой инстанции доказательства были исследованы в полном объеме. Вина была доказана полностью, — высказала свое мнение государственный обвинитель.

Бывшая супруга обвиняемого попросила суд оставить жалобу без удовлетворения. Все же судья городского суда Бердска посчитала нужным провести дополнительное исследование доказательств дела. В конце августа Татьяну и свидетелей повторно допросят в зале суда.

Через суд бердчанин Иван Кузеванов требует отменить уголовного наказания за содеянное.