Из-за ремонта коллектора на три дня меняется движение общественного транспорта в Бердске

С обеда 09.07.2018 до 11.07.2018, в связи с аварией и выполнением ремонтных работ на улице Ушакова, общественный транспорт по маршрутам № 1 «Вокзал — м-он Белокаменный», № 2 «Вокзал — м-он Юго-Восточный», № 18 «Вокзал — п/л Юбилейный», № 325 «Торговый центр (Бердск) — Демакова (Новосибирск)», № 332 «Торговый центр (Бердск) — м. Речной Вокзал (Новосибирск)» будет перенаправлен по улицам Маяковского, Первомайска, сообщает пресс-центр администрации.