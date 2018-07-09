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Из-за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

« Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался», сетует водитель внедорожника.

9.07.2018 Автор: Михаил Зюков Фото: Михаила Зюкова 3 коммент.

Из за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

Водитель джипа Андрей Иванов утверждает, что его сбил с толку один из пешеходов, переходивших дорогу

Сегодня, 9 июля на перекрестке ул. Суворова и ул. Ленина произошла авария. Столкнулись джип Toyota Land Cruiser и автомобиль ВАЗ- 21099.  К счастью, пострадавших нет. На момент удара в ВАЗе  находилось два человека, в джипе — один.

-Я двигался с Суворова, мужчина по Ленина. Ну и на красный поехал. Въехал мне в бок. Мы вдвоем только были в машине, скорость была маленькая, но от удара все равно развернуло. Я еще поворачивал и меня через дорогу довернуло, — рассказывает Андрей Апхимович, водитель отечественного авто.

Водитель джипа Андрей Иванов (фамилия заменена по просьбе участников) утверждает, что его сбил с толку один из пешеходов, переходивших дорогу.

— Моя версия — пропустил пешехода, а автомобиль не пропустил. Наверное, когда я к перекрестку подъезжал — зеленый был. Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался. Я допускаю, что так было. Парень этот с перекрестка лихо шел, а я метров 20-30. Не больше. А прав-не прав, на перекрестке надо ехать почти стоя.

Обстановка на месте аварии спокойная. Никто из участников не был настроен на скандал, поэтому общение проходило в уважительной и спокойной манере.

Из за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

У Лады небольшие повреждения


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Все водители являются пешеходами.))

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. Ольга

    — Моя версия — пропустил пешехода, а автомобиль не пропустил. Наверное, когда я к перекрестку подъезжал — зеленый был. Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался. Я допускаю, что так было. Парень этот с перекрестка лихо шел, а я метров 20-30. Не больше. А прав-не прав, на перекрестке надо ехать почти стоя

    %) Этого «водителя» надо лишить права управления транспортным средством пожизненно. Он не понимает знаков, не просекает цвета и ориентируется по пешеходам. Ужас одним словом.

    Thumb up 3 Thumb down 3

  3. Аноним

    Дед на работу спешил, шел на красный свет лика лучезарного вдохновителя реформ.
    *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 3

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