Из-за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

Сегодня, 9 июля на перекрестке ул. Суворова и ул. Ленина произошла авария. Столкнулись джип Toyota Land Cruiser и автомобиль ВАЗ- 21099. К счастью, пострадавших нет. На момент удара в ВАЗе находилось два человека, в джипе — один.

-Я двигался с Суворова, мужчина по Ленина. Ну и на красный поехал. Въехал мне в бок. Мы вдвоем только были в машине, скорость была маленькая, но от удара все равно развернуло. Я еще поворачивал и меня через дорогу довернуло, — рассказывает Андрей Апхимович, водитель отечественного авто.

Водитель джипа Андрей Иванов (фамилия заменена по просьбе участников) утверждает, что его сбил с толку один из пешеходов, переходивших дорогу.

— Моя версия — пропустил пешехода, а автомобиль не пропустил. Наверное, когда я к перекрестку подъезжал — зеленый был. Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался. Я допускаю, что так было. Парень этот с перекрестка лихо шел, а я метров 20-30. Не больше. А прав-не прав, на перекрестке надо ехать почти стоя.

Обстановка на месте аварии спокойная. Никто из участников не был настроен на скандал, поэтому общение проходило в уважительной и спокойной манере.