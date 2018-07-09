Из-за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске
« Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался», сетует водитель внедорожника.
9.07.2018Автор: Михаил ЗюковФото: Михаила Зюкова3 коммент.
Водитель джипа Андрей Иванов утверждает, что его сбил с толку один из пешеходов, переходивших дорогу
Сегодня, 9 июля на перекрестке ул. Суворова и ул. Ленина произошла авария. Столкнулись джип Toyota Land Cruiser и автомобиль ВАЗ- 21099. К счастью, пострадавших нет. На момент удара в ВАЗе находилось два человека, в джипе — один.
-Я двигался с Суворова, мужчина по Ленина. Ну и на красный поехал. Въехал мне в бок. Мы вдвоем только были в машине, скорость была маленькая, но от удара все равно развернуло. Я еще поворачивал и меня через дорогу довернуло, — рассказывает Андрей Апхимович, водитель отечественного авто.
Водитель джипа Андрей Иванов (фамилия заменена по просьбе участников) утверждает, что его сбил с толку один из пешеходов, переходивших дорогу.
— Моя версия — пропустил пешехода, а автомобиль не пропустил. Наверное, когда я к перекрестку подъезжал — зеленый был. Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался. Я допускаю, что так было. Парень этот с перекрестка лихо шел, а я метров 20-30. Не больше. А прав-не прав, на перекрестке надо ехать почти стоя.
Обстановка на месте аварии спокойная. Никто из участников не был настроен на скандал, поэтому общение проходило в уважительной и спокойной манере.
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НВР: Все водители являются пешеходами.))
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— Моя версия — пропустил пешехода, а автомобиль не пропустил. Наверное, когда я к перекрестку подъезжал — зеленый был. Пока дед дошел до середины линии, красный загорелся, а я и не просек. Не мой свет загорелся, а я по старику ориентировался. Я допускаю, что так было. Парень этот с перекрестка лихо шел, а я метров 20-30. Не больше. А прав-не прав, на перекрестке надо ехать почти стоя
Этого «водителя» надо лишить права управления транспортным средством пожизненно. Он не понимает знаков, не просекает цвета и ориентируется по пешеходам. Ужас одним словом.
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Дед на работу спешил, шел на красный свет лика лучезарного вдохновителя реформ.
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