Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам
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«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска
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НВР: Когда люди видят бесполезность каких-либо действий руководства города, то нужно спросить себя, а кому это на самом деле нужно и зачем?
Отмывают бюджет, потраченны
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Я вообще не понимаю зачем огораживать весь город… эти ужасные заборы… — это не кладбище, это тюрьма… Видимо просто надо бюджетные деньги как-то «оприходовать»
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НВР: Когда люди видят бесполезность каких-либо действий руководства города, то нужно спросить себя, а кому это на самом деле нужно и зачем?
Отмывают бюджет, потраченный на кумовьев-подрядчиков?
Неэффективностьь обозначила Голикова — 1,9 трлн рублей было в прошлом году. И никого не накзали? Так безнаказанность развращает — доказано.
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А по какой статье расходуются средства на это омогиливание Бердска? Сколько? Где посмотреть?
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омогиливание Бердска
— А сейчас на сцене от имени первого лица выступает главный гробовщик бюджета города Бердска………….
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Странно!!!! Точно такое же ограждение установлено вдоль почти всей улицы Ленина и это никого не напрягало вот уже несколько лет. Но стоило поставить ограду на Первомайской, как произошло омогилевание…
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напрягало. Много кто писал об этом.
Другой вопрос, что власти наплевать на жителей. Если уж она решила «причинять добро», то её уже ничем не остановишь.
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