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«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска

Бердчане недоумевают, зачем ставить «могильные ограды» по ул. Первомайской в нескольких метрах от проезжей части.

9.07.2018 Фото: Анастасии Солодковой 7 коммент.

Могильную ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска

Железное ограждение только портит внешний вид тенистой аллеи

Устанавливают железное ограждение по ул. Первомайской со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Ленина в Бердске. Проходившие мимо бердчане не могли понять, зачем «могильная ограда» понадобилась в таком месте. Более или менее зеленом уголке города. Только весь вид портит, а какую нагрузку несет, непонятно. Если ради безопасности, то проезжая часть расположена в нескольких метрах от ограды.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    НВР: Когда люди видят бесполезность каких-либо действий руководства города, то нужно спросить себя, а кому это на самом деле нужно и зачем?
    Отмывают бюджет, потраченны

    Thumb up 3 Thumb down 2

  2. житель

    Я вообще не понимаю зачем огораживать весь город… эти ужасные заборы… — это не кладбище, это тюрьма… Видимо просто надо бюджетные деньги как-то «оприходовать»

    Thumb up 4 Thumb down 2

  3. Аноним

    НВР: Когда люди видят бесполезность каких-либо действий руководства города, то нужно спросить себя, а кому это на самом деле нужно и зачем?
    Отмывают бюджет, потраченный на кумовьев-подрядчиков?

    Неэффективностьь обозначила Голикова — 1,9 трлн рублей было в прошлом году. И никого не накзали? Так безнаказанность развращает — доказано.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Аноним

    А по какой статье расходуются средства на это омогиливание Бердска? Сколько? Где посмотреть?

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  5. Аноним

    омогиливание Бердска :-D

    — А сейчас на сцене от имени первого лица выступает главный гробовщик бюджета города Бердска………….

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  6. 3лой

    Странно!!!! Точно такое же ограждение установлено вдоль почти всей улицы Ленина и это никого не напрягало вот уже несколько лет. Но стоило поставить ограду на Первомайской, как произошло омогилевание… :-D

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    • a.danilov

      напрягало. Много кто писал об этом.
      Другой вопрос, что власти наплевать на жителей. Если уж она решила «причинять добро», то её уже ничем не остановишь.

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