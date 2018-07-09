«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска

Устанавливают железное ограждение по ул. Первомайской со стороны ул. К. Маркса в сторону ул. Ленина в Бердске. Проходившие мимо бердчане не могли понять, зачем «могильная ограда» понадобилась в таком месте. Более или менее зеленом уголке города. Только весь вид портит, а какую нагрузку несет, непонятно. Если ради безопасности, то проезжая часть расположена в нескольких метрах от ограды.