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Илон Маск испытвает мини-субмарину для спасения школьников в Таиланде

в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

9.07.2018 Фото: thefuturesagency.com 2 коммент.

Илон Маск испытвает мини субмарину для спасения школьников в Таиланде

Илон Маск

Илон Маск в воскресенье опубликовал в Twitter видео подводных испытаний мини-субмарины, собранной из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX. Ранее бизнесмен предложил использовать подобный аппарат для спасения школьников из частично затопленной пещеры Кхао Луанг в Таиланде.
На видео показаны испытания в бассейне в Лос-Анджелесе. Один дайвер тянет мини-субмарину за собой, другой толкает ее сзади.

Как ранее сообщал Маск, в качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9. Небольшой размер субмарины позволит ей проникнуть через узкие проходы пещеры. По словам инженера, мини-субмарина будет достаточно легкой, чтобы ее несли два дайвера.

Сегодня днем спасатели вывели из пещеры Кхао Луанг четырех из 13 детей, которые находились внутри более двух недель. Следующая фаза операции начнется в течение 10-20 часов.

Источник: ТАСС


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Илон Маск испытвает мини-субмарину для спасения школьников в Таиланде
    Чтобы отправить их на ней на Марс?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Гость

    Зачем эти два аквалангиста? Пусть попросит у Путина ядерный двигатель от супер-торпеды. Потом вернёт его назад. Он знает как. =-O

    Thumb up 0 Thumb down 0

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