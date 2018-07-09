На «Жар-птице» победил мультик студии «Дом» из Бердска

В Бердске 6 июля завершился открытый всероссийский фестиваль детского мультипликационного кино «Жар-птица». Он проходил в течение недели на базе спорткомплекса «Кристалл» и «Зеленого острова». Помимо демонстрации мультфильмов и выбора лучших из них, создатели анимационных фильмов со всей России учились делать их еще лучше.

— Какие есть способы создания анимации? — начал свой мастер-класс Юрий Богуславский, режиссер мультфильмов из Москвы. Темами являлись «предметная анимация», «пикселяция» и «свет при объемной мультипликации». — Такого нет в учебниках, но лично я выделяю три вида работы с анимацией, которые принципиально отличаются друг от друга — классическая рисованная, с которой все началось, работа с предметами и комбинированная анимация. Уже из них выросли все остальные…

Кроме Богуславского на форуме замечены сценарист и прозаик Андрей Житков, преподаватель ВГИК и школы-студии «Шар» Иван Максимов, кинорежиссер и создатель Суздальского фестиваля профессионального анимационного кино и президент «Жар-птицы» Сергей Серегин. Впрочем, своими знаниями и опытом делились и маститые руководители сибирских мультшкол, по руководством которых в Бердске за 6 фестивальных сняли три фильма. Один из них создали начинающие педагоги и руководители недавно созданных мультстудий — о поиске смысла жизни и о том, как простой человек может превратиться в настоящую Жар-птицу.

Во время мастер-класса для взрослых царила весьма забавная атмосфера: кураторы юных мультипликационных дарований едва не вставали со стульев, ловя каждое слово мэтра. Не хватало разве что парт и школьной доски (впрочем, за спиной Юрия был проектор, так что доска фактически была). А вот мастер-класс по стринг-арту (техника, при которой на вбитые в дощечку гвозди наматывают нити, чтобы получился какой-либо узор), проводимый Екатериной Велинской из студии «Поиск» новосибирского Академгородка, проходил совсем иначе. Дети были погружены в работу так сильно, что абсолютно не замечали ни громкого стука молотков, ни снующих между ними журналистов.

Юрий Богуславский: белый кадр

— В каждом виде мультипликации есть какая-то своя степень стилизации, реалистичности. Само собой объекты, которые мы снимаем, неподвижны — мы лишь создаем иллюзию движения. Инструменты, которыми мы это делаем, очень специфичны и мы должны объяснить детям, как их правильно использовать. Во время создания мы отсеиваем очень многие фазы и моменты. К примеру, даже когда нам кажется, что мы неподвижны, мы все равно совершаем какие-либо движения, которые принято называть «мусорными», то есть ненужными. То же самое касается и природы.

Если говорить про наше восприятие мира, то сам по себе взгляд имеет свойство обновляться. Настоящая живопись, к примеру, имеет в себе параметр времени, она длится. В живописи нам недостаточно одного лишь взгляда, чтобы оценить всю картину. Конечно, это статичное изображение, но при разглядывании мы находим какие-то новые детали, видим картину под другим углом. Также живописное искусство имеет свойство «пульсации», она дышит. Правда, это действует только тогда, когда вы смотрите на произведение в живую, а не на мониторе. То же самое с экраном: он постоянно меняется, причем гораздо чаще, чем в простых фильмах. Так что начинаем мы анимацию с того, что думаем о фактуре в кадре.

Сначала у нас есть лишь белый кадр, являющийся пустым пространством, но высшим пилотажем является анимация даже воздуха. Хорошим знаком является, когда в статичном кадре чувствуется ход времени. За счет чего мы понимаем, что кино старое? За счет погрешностей техники — люфт, к примеру. Их можно заметить, даже не являясь профессионалом. Также мы понимаем, когда видео снято на нынешние смартфоны. Все это создает некую фактуру.

Таким образом мы создаем атмосферу — то, о чем мы думаем в первую очередь, чтобы все «ожило». Сразу после этого мы начинаем думать над кадрами: с одной стороны мы снимаем статичное изображение на фотоаппарат, но с другой, в кадре все рукотворно. Вообще, каждый материал — например, стекло на заднем плане — дает нам некое ощущение…

Все возрасты покорны

В этом году в Бердск приехали представители 47 мультстудий – от Москвы до Владивостока и даже из-за рубежа. На этот раз «Жар-птица» собрала около 170 человек в возрасте от 2 до 70 лет. На кинофоруме показали 150 мультиков.

Два абсолютно разных мультипликатора привезли работы своих подопечных — Кирилл Толстов, представляющий медиа-мастерскую «Твори-гора», и Махсут Жаримбетов из казахстанской студии «Алахай». На одинаковые вопросы они дали абсолютно разные ответы.

Как долго вы занимаетесь мультипликацией и обучением детей?

— Анимацией я начал заниматься, если не соврать, с 2006 года, будучи еще сам подростком. Делал какие-то короткометражные, любительские видео. Коммерческой анимацией я занимаюсь с 2013-го. Преподавать же я начал году в 2015-м, — рассказал Кирилл.

Что вас побудило начать преподавать?

— Наверное, за время своей работы я накопил какой-то опыт, которым хотел поделиться. Создано это (медиа-мастерская) было на голом энтузиазме — общие собрания с обывателями и профессионалами, которые «варятся» в этой сфере. Обменивались опытом. Потом это все переросло в курсы. Оговорюсь сразу — я веду курс не по анимации, а по видеомонтажу, анимация туда входит как одна из частей.

Что привлекает детей в занятие анимацией?

— Мультипликация — это чудо, и ребятам хочется сотворить свое, собственное чудо, создать собственный мир. У них есть идея, есть замысел, и анимация — это как раз одна из форм, которая помогает это воплотить.

Более предпочитаемый для вас вид анимации?

— Я не сталкиваюсь со всеми техниками, так как сам занимаюсь только компьютерной анимацией, то есть author effect и 2d-анимация. Однако в нашей организации есть и перекладка на станках, и песочная анимация.

В работах подопечных Кирилла заметно, что им давалось очень много свободы. Мультфильмы было очень приятно смотреть не только благодаря хорошей анимации, но и этому ощущению.

За паяльник двумя руками

Ответы Махсута Махамбеталиевича как более опытного представителя профессии были более критичны:

Самый первый мультфильм я выпустил еще в 1999 году, то есть анимационный стаж у меня приличный — почти 19 лет. С детьми же я начал работать буквально пять лет назад. Почему? Потому что в Казахстане выпускается очень мало мультипликаторов, а те, кто выпускают, обучаются в Алмате. В регионах их практически нет. И поэтому, когда у меня была самостоятельная студия, мне приходилось готовить дизайнеров, то есть аниматоров. В итоге я пришел к необходимости обучать детей, ведь зачем переучивать взрослых, когда я могу воспитывать будущих мультипликаторов сызмальства? Я получил образование педагога и в 2013 году стал обучать мультипликации.

Не могу сказать, что вдохновляет детей в России, но у нас ситуация более приземленная: во-первых, дети не всегда приходят сами — их приводят родители, чтобы они были хоть чем-то заняты помимо «болтания» на улице. Во-вторых, увидев, что есть мультстудия, некоторые думают о каждодневном просмотре мультфильмов. Когда же они узнают, что мультфильмы надо делать, к тому же самому, у них начинается некое душевное потрясение, что-ли. Некоторые, конечно, остаются.

В плане жанров я не очень сильно потакаю детям, так как если бы я это делал, пришлось бы сутки напролет рисовать аниме, потому что это то, к чему они привыкли. Поэтому я исхожу из возможностей нашей технической базы. Также я стараюсь не допускать детей до компьютера. Конечно, без компьютера сейчас производство мультфильмов невозможно, но я пытаюсь максимально сократить контакт детей с ним. По своему детству я помню, что у меня не было ни одного друга в очках. Сейчас же я вижу, как сразу 20 детей их носит. Почему? Потому что все время проводят за своими игрушками. Перегружают глаза — и вот что в итоге. Поэтому сначала мы допускаем их только до ручной работы. Стараюсь, чтобы они больше работали пальчиками: кукольная анимация, к примеру. Дети сами изготавливают кукольные конструкции, шарниры — это все надо отточить, отпаять, отпилить. И пока ученик создает все это, он незаметно приобретает сноровку. Почему все говорят, что у нас плавная анимация? Потому что все, что вы видите в мультфильме, сделано детьми. А сначала то паяльник двумя руками держат, то напильником пользоваться не умеют. Вот этому и учим.

Компьютер в помощь

Не отметить качества работ казахстанской студии невозможно. Впрочем, различия во взглядах Кирилла и Махсута никак не помешали им завести беседу, в ходе которой каждый из них делился своим опытом, так отличавшимся от опыта другого.

— Хочется немного поговорить про движения персонажей. Но, чтобы перейти к конкретным примерам, нужно рассказать о технологиях. Вообще, буквально 10 лет назад на наших глазах произошла техническая революция, когда стали продавать простые в обращении и дешевые цифровые фотоаппараты. Сразу же появились программы, позволяющие управлять съемочным процессом в stop-motion анимации так, как мы могли только мечтать. Все мультипликаторы знают о программе DragonFrame, которая стала нам хорошим подспорьем для работы. Теперь эта техника есть у каждого и позволяет выдавать качество другого уровня, делая все осознанно, — отметил Кирилл, показавший на фестивале мультфильм, сделанный с помощью компьютерного моделирования.

Бердская студия «Дом» тоже показала мультфильмы своего производства. Прекрасное исполнение: покадровая анимация была очень плавной, кадры не выбивались и не «резали глаза». В рамках фестиваля проходило обсуждение мультфильмов. У детей и взрослых оно раздельное, чтобы все не превратилось в нравоучение. Детишки по очереди говорили, кому и что понравилось, придумывались идеи для следующих мультфильмов. Как такового деления на группы не было, за шесть проведенных вместе дней все успели подружиться.

Взрослым же нужно было чуть больше конструктива: обсуждались техники, ошибки — вплоть до конкретных кадров, давались советы. Никто не пытался оправдываться или выгораживать себя — все больше походило на собрание давно знающих друг друга людей. И частично так оно и есть: многие студии не раз приезжали в Новосибирск на различные конкурсы. Девизом «Жар-птицы-2018» стали слова писателя Бориса Шергина «Прибыльное это дело для души – на чужой успех любоваться!».

Песчаные мультики

Мне удалось поговорить с преподавателем студии «Улитка» Ириной Токмагашевой и ее учеником Денисом Стяжкиным Денисом из Междуреченска. Денис создал свой мультфильм в одиночку за одни год. До этого, говорит, ни разу не сталкиваясь с мультипликацией, но когда начал, ему очень понравилось.

Основы мультипликации является обязательным пунктом их курса. Если люди хотят продолжать заниматься, им никто не запрещает. Дениса зацепила техника песка, потому что раскадровки, по его словам, — это слишком сложно. Тактильная работа с песком — это совсем другое. Как говорит куратор Ирина Викторовна, в их студии песком занимаются в основном мальчики. Несмотря на всю трудность работы, все получают от этого огромное удовольствие. «Мы хотели сделать свой мультфильм чуть ближе к детскому анекдоту, что, я думаю, у нас получилось», — добавил Денис. Студией «Улитка» были представлены мультфильмы других воспитанников, которые не смогли приехать.

«Жар-птичная» компания

Максим Макаров из детской киностудии «Поиск», которая находится в новосибирском Академгородке на фестивале «Жар-птица» был ведущим. Он поделился с «Курьером» своим отношением к фестивалю и детской анимации:

Этот фестиваль проходит уже 15 лет. Участвуют в нем люди из абсолютно разных деревень, городов и стран, в которых создаются мультстудии. Впрочем, некоторые приезжают сюда и без какой-либо студии просто посмотреть, что здесь происходит и научиться новому и, возможно, в дальнейшем открыть свою студию, выбрать это своей профессией. Часть людей привозит свои проекты, созданные «на дому», то есть как самостоятельные авторы. У каждого из них свои цели: кто-то, чтобы выступить, показать своё творчество, кто-то ради мастер-классов, то есть чтобы узнать что-то новое, кому-то попросту нравится «жар-птичная» компания, собирающаяся здесь. Все эти причины и привлекают народ к нам.

Я думаю, причинами, почему детям нравится анимировать, несколько. Во-первых, можно выплеснуть свои мысли и посмотреть, как это оживает на экране. Во-вторых, бывает так, что человек любит работать в команде. Ну просто нравится ему работать с кем-то — он может подавать какие-то идеи, кому-то подсказать, как надо нарисовать тот или иной объект. Может, по ходу дорисует что-то сам. В общем, кому-то нравится команда. Ему может быть неважно, чем заниматься, главное — сообща. Кто-то хорошо сочиняет рассказы. В этом случае мультипликация дает возможность применить свой талант написания сценариев.

Для того, чтобы заниматься мультипликацией, необязательно уметь рисовать или хорошо анимировать. Можно просто сочинять истории. Вообще, необязательно уметь рисовать: кто-то хорошо двигает фигурки на мульт-станке, у кого-то хорошо получается большая картинка, но плохо выходят детали, у кого-то наоборот. Здесь есть возможность реализации любому человеку в любой сфере.

Не могу сказать за всех, но в студии «Поиск» чаще всего используется способ «перекладки» прежде всего потому, что это просто. Наиболее привлекательным для школьников является рисование на стекле, рисование красками. Как правило, во время создания такого мультфильма завлекает сам процесс. Кому-то нравится «сыпучка», то есть сыпучие материалы — крупа, песок и прочее. Нравятся тактильные ощущения от работы, особенно маленьким подопечным.

Как показывает мой опыт (я также работаю в больнице на ул. Пирогова), дети так или иначе находят свою возможность реализовать себя, в том числе и творчески. И для этого совсем необязательно иметь какие-то суперспособности или учиться в художественной школе. Когда мы приглашаем детей к себе, они обычно говорят, что рисовать не умеют — и чем старше, тем больше они не умеют. Но как только начинаешь с ними работать, показывать, что можно сделать и что на самом деле ничего сверхъестественного делать не придется, дети увлекаются и им начинает нравится.

Победителями фестиваля мультипликационного кино «Жар-птица-2018» стали:

Студия «Morevna School», представлявшая Горно-Алтайск, с мультфильмом «История Мима и Тигра»

Бердская студия «Дом», показавшая очень забавный мультфильм «Избушка Бабы-Яги»

Студия «Контур» из Новосибирска и их «Сказ о том, как Петр I Новый год менял»

Студия «Кюн-Кузези», которая находится в городе Мыски Кемеровской области, представившая мультфильм «Отчего у глухаря глаза красные»

Студия«МультиARTфильм» из Стерлитамака и их мультик «Курай»

Студия «Мультиплан» из Новосибирска с историей «Однажды в Междумирье»

Студия «Поиск» из новосибирского Академгородка с мультфильмом «Птица»

Студия «Семирамида» из города Карасука Новосибирской области, представившая свой мультфильм «Медведь»

Студия «Старая Мельница» из Новосибирска, чьи «Найди свой ключик» и «Мир» заняли призовые места.

Во время фестиваля проходило обсуждение мультфильмов, в ходе которого решалась судьба дополнительных номинаций «Совет подмастерьев» — призеров выбирали дети, и «Дипломы мастеров», где мэтры выбирали понравившиеся им мультфильмы. Мультфильмы победителей фестиваля покажут по всей стране уже на другом мультфоруме «Эхо Жар-Птицы».