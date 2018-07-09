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Ростелеком обеспечил прозрачность выпускных экзаменов 2018 в Новосибирской области

Система видеонаблюдения за единым государственным экзаменом в школах Новосибирской области отработала без сбоев.

9.07.2018 Один комментарий

Ростелеком обеспечил прозрачность выпускных экзаменов 2018 в Новосибирской области

Второй год подряд «Ростелеком» обеспечивает трансляцию ЕГЭ из всех аудиторий в режиме онлайн. Больше половины помещений оборудовано новыми IP-камерами.
Ежегодно в Новосибирской области в проведении госэкзаменов задействовано 83 пункта приема экзаменов и региональный центр обработки информации, число аудиторий зависит от количества выпускников. В текущем году «Ростелеком» оборудовал программно-аппаратными комплексами (ПАК) видеонаблюдения 1142 помещения. Для сравнения в прошлом году в ЕГЭ было задействовано 1136 аудиторий, в 2016-ом их было 1146. В каждом помещении для сдачи экзаменов было смонтировано по две видеокамеры с перекрестным обзором.
С 2017 года «Ростелеком» в рамках контракта с правительством Новосибирской области начал модернизацию систем видеонаблюдения за ЕГЭ. Устаревшие USB-ПАК (на базе ноутбука или системного блока) заменили новые программно-аппаратные комплексы с IP-камерами. Они имеют более широкий угол обзора, лучшее качество изображения и скорость передачи. Если в прошлом году такие видеокамеры следили за процессом сдачи экзаменов в 35 школах, то в текущем году IP-камерами были оснащены 66 процентов всех пунктов приема экзаменов (54 школы).
«Трансляции всех семнадцати экзаменов основного периода прошли успешно. Прерывания передачи изображения длительностью более 20 минут из-за отказа системы видеонаблюдения в этот период не зафиксированы. Так что аннулирование результатов ЕГЭ по техническим причинам выпускникам региона точно не угрожает, – заверил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Для этого мы провели очень серьезную подготовительную работу, включая обучение технических специалистов школ и регионального центра обработки информации».
Во время экзаменов сотрудники «Ростелекома» удаленно осуществляли мониторинг работы системы видеонаблюдения, был организован единый телефон технической поддержки, задействовано более 40 аварийно-восстановительных бригад для оперативного устранения повреждений.
В настоящее время «Ростелеком» завершил синхронизацию видеофайлов с IP-камер в ЦОД компании. В общей сложности записи экзаменов основного периода выпускников Новосибирской области занимают примерно 50 Гбайт и будут доступны по запросу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки в течение четырех месяцев.


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(1) Комментарий

  1. опа

    Как сильно нужен такой контроль за выпускниками школ?
    А не лучше ли устроить такой контроль по окончании ВУЗов?
    Купил аттестат — отчислят с первого курса, а купил диплом ВУЗа
    -всю жизнь белый человек..

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