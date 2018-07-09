Начался суд по делу о растрате 1 млн рублей в ЦИМО Бердска

Сегодня, 9 июля, в Бердске начался суд по делу о растрате бюджетных средств в муниципальном учреждении Центр информационного и материального обеспечения. На скамье подсудимых экс-директор ЦИМО Анна Захарова и еще трое сотрудников, которых подозревают в пособничестве.

По версии следствия, Захарова незаконно выписывала себе премии на общую сумму в 1 млн рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». 13 июля в отношении 33-летней исполняющей обязанности директора МКУ «Центр информационно-материального обеспечения» Анны Захаровой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в особо крупном размере).

Обвиняемая в период с марта 2015 года по июнь 2017-го ежемесячно издавала незаконные приказы о начислении в свою пользу за счёт выделенного муниципалитетом учреждению финансирования выплат стимулирующего характера. Всего в указанный период в пользу подозреваемой были необоснованно начислены и выплачены денежные средства в сумме 1 006 266 руб.

Захарову уволили с должности и. о. директора ЦИМО и посадили под домашний арест. А через год дело обросло новыми эпизодами и фигурантами.

В конце июня 2018-го в Бердский суд поступило уголовное дело в отношении Анны Захаровой. Как оказалось, будучи директором ЦИМО, Анна Захарова незаконно, по версии обвинения, приняла на работу трех человек, выплачивая им деньги за работу, которую они фактически не выполняли. Горбунов, Шапран и Кращук проходят как пособники ( ч. 3 ст. 160 УК РФ).

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Шапран — это супруга известного оппозиционера и активиста Виталия Шапрана Ника. Постановление о ее привлечении в качестве фигуранта уголовного дела датировано 8 июня 2018 года. Она уже написала жалобу в прокуратуру, настаивая на том, что в ЦИМО ее устроил бывший первый вице-мэр Бердска Александр Тужик.

Ника Алексеевна просит защитить ее «от заведомо незаконного привлечения в качестве обвиняемой в преступлении, которое она не совершала и не могла совершить».

По версии следствия, в период времени с 11 января по 22 июня 2016 года «при пособничестве Шапран Н.А., Захарова А.В., используя своё служебное положение руководителя МКУ «ЦИМО», из корыстных побуждений, совершила хищение вверенных ей бюджетных денежных средств, выделенных из бюджета МО г. Бердск в фонд оплаты труда работников МКУ «ЦИМО», путём растраты в размере 56 211 рублей 84 копейки». То есть, нанесен существенный ущерб муниципалитету.

По версии Шапран, в начале 2016 года глава Бердска Евгений Шестернин поручил своему заместителю Александру Тужику трудоустроить ее в какое-нибудь профильное муниципальное предприятие, поскольку ей «было поручено выполнение важного муниципального задания по разработке проекта и последующему созданию структуры по эффективному влиянию на информационное пространство Бердска».

Выбор Тужика пал на ЦИМО. Ника Шапран, по ее словам, просто передала туда документы, даже не знакомясь ни с одним его сотрудником. Согласно трудовому договору от 11 января 2016 года она работала на полставки и дистанционно в прямом подчинении у Тужика. Впрочем, в должностной инструкции также упомянута должность директора МКУ ЦИМО, которому она тоже должна была подчиняться (во вторую очередь).

Через несколько месяцев, по словам Шапран, она уволилась по собственному желанию, так как «работодатель (МО г. Бердск в лице его руководителей) так и не приступил к реализации ни одного из разработанных по его поручению проектов в информационной сфере». Проекты, по ее признанию, она разрабатывала в сотрудничестве со своим мужем Виталием Шапраном и «претензий со стороны городской администрации к качеству предлагаемых проектов не было».

А посему, считает Ника, никакого сговора с Захаровой быть не может и пособничества в преступлении тоже.

Первый замглавы Бердска Александр Тужик уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 апреля 2018 года по собственному желанию. Как раз после того, как разгорелись финансовые скандалы в ЦИМО и управлении финансов. И когда двое сотрудников были признаны судом виновными — одна, Яна Ведяшкина, в присвоении 7,3 млн рублей, вторая, экс-начфин Ирина Вагнер, в халатности.

9 июля состоялись предварительные слушания в закрытом режиме. Судья Наталья Агеева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что сам процесс будет открытым. О дате первого заседания станет известно позже.