КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам студию на Гранитной 16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам

Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска

Пятилетний мальчик сгорел в костре на празднике Ивана Купалы под Харьковом

Из-за ремонта коллектора на три дня меняется движение общественного транспорта в Бердске

«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска

Илон Маск испытвает мини-субмарину для спасения школьников в Таиланде

Из-за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

За 900 000 рублей снесут разрушающуюся трубу котельной рядом со школой в Бердске

На «Жар-птице» победил мультик студии «Дом» из Бердска

«Правительство Медведева — в отставку!» требуют коммунисты Новосибирска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


За 900 000 рублей снесут разрушающуюся трубу котельной рядом со школой в Бердске

УЖКХ объявило электронный аукцион на демонтаж аварийной трубы, который состоится 19 июля. Срок окончания работ — 27 августа.

9.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

За 900 000 рублей снесут разрушающуюся трубу котельной рядом со школой в Бердске

Бердчане забили тревогу по поводу разрушающейся трубы более года назад

Снесут опасную разрушающуюся трубу в районе дома №49 по ул. К. Маркса в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане давно жаловались на разрушающуюся трубу некогда существовашей котельной рядом с домом №49 по ул. К. Маркса. Конструкция опасно накренилась. Ее могло свалить ветром. При этом она может задеть дом или лицей №7.

Позже выяснилось, что труба стоит на частной территории. Собственник участка — юридическое лицо. Его долго не могли найти. Видимо, земельный вопрос все-таки разрешился. Дело осталось за малым — найти деньги на снос.

Вопрос о разрушающейся трубе поднимали на заседании совета старейшин в апреле 2018 года. Они уверяли мэра Бердска Евгения Шестернина, что аварийная труба грозит большими неприиятностями.

Шестернин признал, что проблема с разрушающейся трубой котельной есть и предложил провести обследование, понять степень опасности разрушения, и если ждать нельзя, то снести трубу по линии ЧС.

Деньги на снос опасной трубы нашлись в бюджете города. 5 июля бердское УЖКХ разместило заявку на проведение аукциона по демонтажу аварийной кирпичной дымовой трубы в районе здания ул. Карла Маркса, 49, в Бердске. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 июля. 19 июля пройдет электронный аукцион.

Начальная цена контракта на снос трубы 893 333, 33 рублей. Срок завершения работ — с начала подписания контракта до 27 августа 2018 года.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска Пятилетний мальчик сгорел в костре на празднике Ивана Купалы под Харьковом

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика