За 900 000 рублей снесут разрушающуюся трубу котельной рядом со школой в Бердске

Снесут опасную разрушающуюся трубу в районе дома №49 по ул. К. Маркса в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане давно жаловались на разрушающуюся трубу некогда существовашей котельной рядом с домом №49 по ул. К. Маркса. Конструкция опасно накренилась. Ее могло свалить ветром. При этом она может задеть дом или лицей №7.

Позже выяснилось, что труба стоит на частной территории. Собственник участка — юридическое лицо. Его долго не могли найти. Видимо, земельный вопрос все-таки разрешился. Дело осталось за малым — найти деньги на снос.

Вопрос о разрушающейся трубе поднимали на заседании совета старейшин в апреле 2018 года. Они уверяли мэра Бердска Евгения Шестернина, что аварийная труба грозит большими неприиятностями.

Шестернин признал, что проблема с разрушающейся трубой котельной есть и предложил провести обследование, понять степень опасности разрушения, и если ждать нельзя, то снести трубу по линии ЧС.

Деньги на снос опасной трубы нашлись в бюджете города. 5 июля бердское УЖКХ разместило заявку на проведение аукциона по демонтажу аварийной кирпичной дымовой трубы в районе здания ул. Карла Маркса, 49, в Бердске. Заявки на участие в торгах принимаются до 13 июля. 19 июля пройдет электронный аукцион.

Начальная цена контракта на снос трубы 893 333, 33 рублей. Срок завершения работ — с начала подписания контракта до 27 августа 2018 года.