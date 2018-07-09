«Правительство Медведева — в отставку!» требуют коммунисты Новосибирска

Митинг, организованный ЛКСМ РФ, стал третьим митингом, проведенным за последнее время в Новосибирске против пенсионной реформы. Молодые коммунисты требовали отставки правительства Медведева и проведения референдума по поводу повышения пенсионного возраста.

8 июля в Первомайском сквере состоялся митинг против предлагаемого правительством РФ повышения пенсионного возраста. Организатором митинга выступил ЛКСМ РФ — несколько десятков молодых людей в красных футболках эффектно появились в сквере. Пришли поддержать протест старшие товарищи из Новосибирского областного комитета КПРФ, просто неравнодушные жители — очень скоро собралось порядка 300 человек. Привлекали внимание красные флаги, лозунги «Правительство Медведева в отставку», «Пенсии важнее футбола», «Бюджет страны пенсиями народа не спасешь».

Митинг открыл первый секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ РФ Роман Яковлев, который подчеркнул, что молодые коммунисты пришли сюда, чтобы сказать «Нет!» пенсионной реформе и отметил, что на митинге присутствуют представители всех сибирских регионов — участники слета «Торнадо-2018»:

— Наша задача — призвать молодежь объединить усилия в борьбе с этим произволом.

Первым выступил секретарь ЦК ЛКСМ Ярослав Листов, который сравнил правительство России с гитлеровской Германией — правительство всегда проводит антинародные реформы летом, когда бдительность граждан ослабевает:

— Каждое лето мы с ужасом ждем, что вновь примут какой-нибудь антинародный закон: в 2004-м году отобрали льготы, в 2010-м — начали реформу образования, в 2013-м — отобрали имущество у Академии наук, сейчас взялись на пенсии. Ведется атака на те права, которые были завоеваны в годы Советской власти. Мы не должны равняться на тех, кто не хотел вводить пенсии.

После этого слово было передано представителю Алтайского края, комсоргу по Сибирскому федеральному округу Антону Арцыбашеву. Он отметил, что по его региону повышение пенсионного возраста ударит больнее всего — в селах и малых городах практически нет производств, поэтому единственным источником поддержания жизни здесь являются пенсии:

— Молодежь понимает все это, понимает, как это ударит по нашим матерям и отцам, не хотим, чтобы наши дети работали до 65-75 лет. Я прошу вас поддержать КПРФ, референдум КПРФ против повышения пенсионного возраста. Правительство Медведева — в отставку!

Руководитель отдела по работе с молодежью Забайкальского крайкома КПРФ Юлия Верхотурова отметила, что причина повышения пенсионного возраста — неспособность правительства и «Единой России» решить вопросы, связанные с обеспечением пожилых людей. Обещание правительства повышать пенсию каждый год на 1000 рублей, по ее мнению — жалкая подачка, ведь эту выплату «съест» инфляция, рост цен, налогов и коммунальных платежей.

Представитель комсомольцев Кемеровской области Алиса Коваленко выразила тревогу за то, что ее земляки, живущие в регионе, где «черный снег и пыльный воздух», могут просто не дожить до объявленной правительством планки выхода на пенсию. Первый секретарь Томского отделения ЛКСМ РФ Валерия Зайкова рассказала о том, что в ее родном городе комсомольцы выходили на улицы вместе с представителями молодежных профсоюзов, чтобы выступить против повышения пенсионного возраста:

— Мы должны жить, а не просто выживать. Я верю, что сегодня собрались неравнодушные люди. Долой министров-капиталистов!

Секретарь Новосибирского областного комитета ЛКСМ Виталий Саликов напомнил, что правительство России всегда находит средства для компенсации «пострадавшему» от санкций крупному бизнесу, но не находит их для сохранения нынешней планки выхода на пенсию:

— Мы будем продолжать борьбу, ходить на митинги, ходить на пикеты. Вместе мы сила! Вместе — победим!

Источник: КПРФ