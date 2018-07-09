Троих рыбаков из опрокинувшейся лодки спасли в Обском море

Солнечная и теплая погода снова установилась в Новосибирской области, и многие жители, особенно в выходные дни, активно проводят время у воды, отдыхают или занимаются рыбалкой, зачастую забывая о безопасности. Благодаря оперативному реагированию спасателей нашей области, трагедий за вчерашние сутки удалось избежать, сообщает МЧС по НСО.

Ранним утром в минувшую субботу на Обском водохранилище произошло опрокидывание лодки, в которой находилось трое мужчин. К месту происшествия были направлены спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и Бердского поисково-спасательного отряда и спустя час пострадавшие были доставлены на берег. Днем этого же дня в ходе патрулирования акватории Обского водохранилища сотрудниками ГИМС Ордынского инспекторского участка была оказана помощь пассажирам катамарана, у которого произошла техническая поломка. Благодаря подразделению ГИМС катамаран с пассажирами был оперативно отбуксирован спасателями на базу отдыха «Обские зори». Вечером на акватории реки Обь произошло очередное опрокидывание резиновой лодки, в которой находился один человек, в результате происшествия лодка перевернулась, а мужчина оказался в воде. К месту происшествия по первому сигналу прибыли спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы и доставили пострадавшего на берег.

Несмотря на то, что за вчерашние сутки произошло несколько происшествий, ни один человек не пострадал и всем была оказана оперативная помощь. Спасатели Новосибирской области надеются на благорассудство жителей и соблюдение ими элементарных правил безопасности. Помните, ваша безопасность – в ваших руках!

Уважаемые судоводители и отдыхающие у воды, чтобы не попасть в беду на воде не нарушайте правила безопасности: не купайтесь в запрещенных местах, при плавании на маломерном судне в обязательном порядке надевайте спасательные жилеты, а также не управляйте судном, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем список официально открытых пляжей:

1. «Наутилус» (город Новосибирск, Горский жилмассив, левый берег реки Обь).

2. Пляж «Бугринская роща»( г. Новосибирск, Кировский район, река Обь).

3. «Звезда» (город Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

4. «У моря Обского» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

5. «Сан Сити» (г. Новосибирск, Советский район, Новосибирское водохранилище).

6. Городской муниципальный пляж города Карасука (Карасукский район, город Карасук, озеро Красное).

7. Пляж оздоровительного лагеря «Лесная поляна» (Карасукский район, село Благодатное, озеро Кривое).

8. Пляж базы отдыха «Бухта Лазурная» (Барабинский район, с. Квашнино, оз. Чаны).

9. Купинский р-н, д. Мальково, оз. Яркуль, пляж «Белый лебедь».

10. р.п. Кольцово, пляж МУП «Кольцово» (Река Забубыриха).

11. г.Искитим, р. Бердь, пляж «Центральный».

12. Пляж базы отдыха «Былина» (Речкуновка, Бердский залив).

13. Пляж пансионата «Сосновка» (г. Бердск, Бердский залив).

14 Пляж «Дюны» (г. Бердск, Бердский залив).

15. Пляж «Старый Бердск» ( г. Бердск, Новосибирское водохранилище).