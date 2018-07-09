КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1 комнатную квартиру в ЖК Прибрежном!
продам
продам
продам
продам
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

Увы, денег на майские указы не хватает!

Умерла отравившаяся «Новичком» женщина в Эймсбери

За «родителей-дебилов» получил сотрясение мозга мальчик в лагере «Зеленая поляна» под Бердском

Начался суд по делу о растрате 1 млн рублей в ЦИМО Бердска

Розыск: полиция ищет насмерть сбившего пешехода на трассе Р-256 в Бердске

Фотомарафон «Моя любимая тёща! Моя любимая свекровь!» запускает «Курьер.Среда.Бердск»

Провалился грунт на канализационных колодцах в Бердске

Эффект от повышения пенсионого возраста ощутит в 2020 году Россия

Сотни исков подали поставщики в суд на «Холидей» в Новосибирске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Сотни исков подали поставщики в суд на «Холидей» в Новосибирске

Сумма претензий составляет несколько сот миллионов рублей. В числе крупнейших — иск «ПепсиКо Холдингс» на 69 млн руб. и иск от «Вимм-Билль-Данн» на 27 млн руб.

9.07.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Сотни исков подали поставщики в суд на Холидей в Новосибирске

«Холидей» в Бердске закрылся

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области указано, что с начала этого года на ООО «Компания Холидей» было подано более 250 исков. Сумма претензий составляет несколько сот миллионов рублей. Большая часть исков подана поставщиками. В числе крупнейших — иск «ПепсиКо Холдингс» на 69 млн руб. и иск от «Вимм-Билль-Данн» на 27 млн руб. Около 40 млн руб. составляют в совокупности требования коньячного дома «Цитадель» и холдинга «Объединенные кондитеры». При этом среди истцов нет ни одного банка, передает РБК.

Представители кондитерского холдинга просили суд наложить обеспечительные меры на счета ответчика в размере суммы иска. Однако арбитраж счел заявление необоснованным.

«Представленные ответчиком доказательства и пояснения опровергают доводы истца об отсутствии у ответчика денежных средств для исполнения решения», — указывает в определении судья Анжелика Айдарова.

Суд перечисляет недвижимость «Холидея» — здания, помещения и земельные участки в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, и данные о выручке и прибыли ритейлера, после чего делает вывод о «более чем благополучном финансовом состоянии ответчика».

В прошлом году на «Холидей» было подано два банкротных иска на общую сумму 13,5 млн руб., которые суд вернул заявителям. В конце 2016 года «ТК Терем» пытался банкротить ритейлера из-за долга в 15 млн руб. Однако в начале прошлого года новосибирский арбитражный суд прекратил производство по делу. Это связано с тем, что заявление было подано с нарушениями статей 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Нарушения заявителем в установленный судом срок устранены не были.

РБК Новосибирск обратился к представителям компании «Холидей» для разъяснения сложившейся ситуации. Однако на момент публикации материала оперативного комментария в компании предоставлены не были. Ранее в пояснениях РБК Новосибирск директор по маркетингу «Холидей Классик» Артем Нонка называл подобные иски попытками давления на компанию.

Компания «Холидей» входит в список 500 крупнейших российских компаний по версии РБК. Чистая выручка компании за 2017 год составила 56 млрд руб. В прошлом году «Холидей Классик» продал часть магазинов сетям «Магнит» и «Лента»; руководство ритейлера сообщало, что откажется от форматов супермаркетов «Сибириада», «Кора», «Планета Холидей» «Холидей классик», сосредоточившись на развитии сетей «Холди» и «Фермер-Центр».

ГК «Холидей» была основана в 2000 году в Новосибирске. Долгое время группа была крупнейшей торговой сетью в Западной Сибири. Ранее в ГК входили торговые сети «Сибириада», «Кора», «Планета Холидей» «Холидей классик», «Палата» и «Народная палата». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Компания Холидей» зарегистрирована в р.п Кольцово Новосибирского района. Гендиректором является Николай Скороходов. В числе учредителей значатся: Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед, зарегистрированная на Кипре, и Николай Скороходов. Уставной капитал компании составляет 2,530 млрд руб.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Срочно требуются экономисты в администрацию Бердска Роспотребнадзор запретил купание на одном пляже после фекальной аварии в Бердске Как бороться с недоливом топлива на АЗС придумали в Росстандрате

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика