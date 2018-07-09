Сотни исков подали поставщики в суд на «Холидей» в Новосибирске

На сайте Арбитражного суда Новосибирской области указано, что с начала этого года на ООО «Компания Холидей» было подано более 250 исков. Сумма претензий составляет несколько сот миллионов рублей. Большая часть исков подана поставщиками. В числе крупнейших — иск «ПепсиКо Холдингс» на 69 млн руб. и иск от «Вимм-Билль-Данн» на 27 млн руб. Около 40 млн руб. составляют в совокупности требования коньячного дома «Цитадель» и холдинга «Объединенные кондитеры». При этом среди истцов нет ни одного банка, передает РБК.

Представители кондитерского холдинга просили суд наложить обеспечительные меры на счета ответчика в размере суммы иска. Однако арбитраж счел заявление необоснованным.

«Представленные ответчиком доказательства и пояснения опровергают доводы истца об отсутствии у ответчика денежных средств для исполнения решения», — указывает в определении судья Анжелика Айдарова.

Суд перечисляет недвижимость «Холидея» — здания, помещения и земельные участки в Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской областях, Алтайском крае и Республике Алтай, и данные о выручке и прибыли ритейлера, после чего делает вывод о «более чем благополучном финансовом состоянии ответчика».

В прошлом году на «Холидей» было подано два банкротных иска на общую сумму 13,5 млн руб., которые суд вернул заявителям. В конце 2016 года «ТК Терем» пытался банкротить ритейлера из-за долга в 15 млн руб. Однако в начале прошлого года новосибирский арбитражный суд прекратил производство по делу. Это связано с тем, что заявление было подано с нарушениями статей 125 и 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Нарушения заявителем в установленный судом срок устранены не были.

РБК Новосибирск обратился к представителям компании «Холидей» для разъяснения сложившейся ситуации. Однако на момент публикации материала оперативного комментария в компании предоставлены не были. Ранее в пояснениях РБК Новосибирск директор по маркетингу «Холидей Классик» Артем Нонка называл подобные иски попытками давления на компанию.

Компания «Холидей» входит в список 500 крупнейших российских компаний по версии РБК. Чистая выручка компании за 2017 год составила 56 млрд руб. В прошлом году «Холидей Классик» продал часть магазинов сетям «Магнит» и «Лента»; руководство ритейлера сообщало, что откажется от форматов супермаркетов «Сибириада», «Кора», «Планета Холидей» «Холидей классик», сосредоточившись на развитии сетей «Холди» и «Фермер-Центр».

ГК «Холидей» была основана в 2000 году в Новосибирске. Долгое время группа была крупнейшей торговой сетью в Западной Сибири. Ранее в ГК входили торговые сети «Сибириада», «Кора», «Планета Холидей» «Холидей классик», «Палата» и «Народная палата». Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Компания Холидей» зарегистрирована в р.п Кольцово Новосибирского района. Гендиректором является Николай Скороходов. В числе учредителей значатся: Х.С.Р. Холидей Сибериада Ритейлинг Груп Лимитед, зарегистрированная на Кипре, и Николай Скороходов. Уставной капитал компании составляет 2,530 млрд руб.