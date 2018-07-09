Каков реальный размер штрафа за торговлю насваем?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалКурьер! Недавно вы рассказывали об обсуждении депутатами и замначальника полиции Сергеем Волгиным торговли насваем. Волгин рассказал о применении штрафов от 500 до 1000 рублей.

Статья «Торговцы насваем не боятся полиции в Бердске»

Поискал информацию в интернете и не могу понять…

Оптовая и розничная торговля насваем запрещены (статья 19 ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»).

Штрафы: на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц — от семи тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей (статья 14.53 КРФоАП).

Выходит, Волгин сумму штрафа уменьшил минимум в 4 раза!