Каков реальный размер штрафа за торговлю насваем?

Судят за похищение бизнесмена четверых жителей Кемерова в Новосибирске
Болельщик из Бердска: наши футболисты подарили нам сказку
Насмерть сбил 15-летнего пешехода Volkswagen Touareg на трассе Р-256 в Искитимском районе
Россия проиграла Хорватии по пенальти
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Мошенница похитила 600 тыс. рублей у жителей частного сектора в Бердске
Отменить уголовное дело против продавшей диазепам Екатерины Конновой помог Кремль
Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске
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