Судят за похищение бизнесмена четверых жителей Кемерова в Новосибирске

Утверждено обвинительное заключение по делу о похищении предпринимателя, рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Зампрокурора области Сергей Медведев 5 июля утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Кемерова, обвиняемых в похищении человека и вымогательстве.

Им предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, в, г, з» ч.2 ст.126 УК РФ (похищение человека, с угрозой применения опасного для жизни и здоровья насилия, из корыстных побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) и п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ (вымогательство, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере).

По версии следствия, организатором преступления был 32-летний мужчина, который на протяжении длительного времени общался с потерпевшим и знал, что 22 мая 2017 года тот должен прибыть в Новосибирск с крупной суммой денег. Жертвой нападения стал предприниматель, который около трех лет назад переехал в Новосибирск из Кемеровской области. Для совершения задуманного организатор привлек четверых своих друзей, с которыми накануне преступления прибыл в Новосибирск.

22 мая, скрывая свои лица под черными масками, злоумышленники схватили бизнесмена, посадили его в машину, нанесли несколько ударов рукояткой пистолета по голове и по спине, после чего перевезли его в лесной массив, где потребовали от бизнесмена позвонить своему партнеру и сказать привезти в обусловленное место деньги. Таким образом, злоумышленники завладели суммой в 300 тысячи рублей. После этого, сообщники заставили потерпевшего перевести посредством мобильного приложения на указанный ими счет 144 тысячи рублей.

Узнав, от потерпевшего, что на следующий день на его расчетный счет должны поступить 2 млн рублей, злоумышленники перевезли бизнесмена на арендованную квартиру в Бердске, где удерживали, ожидая поступления денежных средств на счет. Когда на следующий день партнер потерпевшего сообщил, что сможет перевести деньги лишь через несколько дней, похитители отпустили предпринимателя и передали ему телефон, по которому ему сообщат куда перевести денежные средства, когда они поступят на счет.

Помимо угроз применения физического насилия, сообщники убеждали потерпевшего в том, что они являются сотрудниками правоохранительных органов, и в случае невыполнения их требований подкинут ему наркотики и посадят в тюрьму. Однако бизнесмен требования злоумышленников не выполнил и обратился в полицию.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий все участники нападения были установлены и задержаны на территории Кузбасса. Уголовный закон за наиболее тяжкое из совершенных преступлений (п. «б» ч.3 ст.163 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Преступления расследованы первым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Новосибирской области. Уголовное дело рассмотрит Первомайский районный суд Новосибирска.