КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам студию на Гранитной 16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам

Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска

Пятилетний мальчик сгорел в костре на празднике Ивана Купалы под Харьковом

Из-за ремонта коллектора на три дня меняется движение общественного транспорта в Бердске

«Могильную» ограду между тротуаром и газоном устанавливают в центре Бердска

Илон Маск испытвает мини-субмарину для спасения школьников в Таиланде

Из-за пожилого пешехода столкнулись Toyota Land Cruiser и ВАЗ на ул.Ленина в Бердске

За 900 000 рублей снесут разрушающуюся трубу котельной рядом со школой в Бердске

На «Жар-птице» победил мультик студии «Дом» из Бердска

«Правительство Медведева — в отставку!» требуют коммунисты Новосибирска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Ваше объявление появится в выделенном месте. Цена недели размещения — 50 рублей.

9.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

В последние годы Бердск активно застраивался новыми кварталами

Дорогие бердчане! Раньше на сайте www.kvartiranso.ru частные лица могли разместить три бесплатных объявления в месяц. По многочисленным просьбам мы ввели сервис платных объявлений.

VIP-объявления — стоимость размещения — 50 рублей — 1 неделя. Оплатить данную услугу можно через Робокассу.
Оплаченное объявление появляется в общем списке объявлений и в специальном выделенном месте.
Правила размещения платных частных объявлений можно прочитать по ссылке.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Режим ЧС в Бердске: аммиак и сероводород на фекальных улицах соответствуют нормам Убить жену с отверткой в руках хотел житель Бердска Пятилетний мальчик сгорел в костре на празднике Ивана Купалы под Харьковом

Комментирование закрыто.

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Кредитная карта,выгодные условия,кешбек!
Кредитно- страховое агентство Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика