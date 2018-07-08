КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
продам
продам
продам
продам
Продам студию на Гранитной 16
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Насмерть сбил 15-летнего пешехода Volkswagen Touareg на трассе Р-256 в Искитимском районе

Россия проиграла Хорватии по пенальти

Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»

Мошенница похитила 600 тыс. рублей у жителей частного сектора в Бердске

Отменить уголовное дело против продавшей диазепам Екатерины Конновой помог Кремль

Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске

Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине

Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску

Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Болельщик из Бердска: наши футболисты подарили нам сказку

Болельщики из Хорватии признались, что игра сборной России держала их в нервном напряжении.

8.07.2018 Нет комментариев

Болельщик из Бердска: наши футболисты подарили нам сказку

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграли хорваты, пишет ТАСС.
Болельщики сборной Хорватии признались, что игра сборной России против хорватской сборной держала их в нервном напряжении на всем протяжении матча.

«Это была отличная и нервная игра. Мы даже не думали, что все дойдет до серии пенальти», — сказала хорватская болельщица Марина.

«Сборная России показала, как надо играть в интересный футбол, поэтому это был отличный соперник для нас сегодня», — сказал другой болельщик из Хорватии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграла Хорватия и вышла в полуфинал, где встретится с англичанами.

Российские болельщики отмечают, что игра была достойной для 1/4 финала чемпионата мира и благодарны сборной России. «Я считаю, что наши футболисты подарили нам сказку и, конечно, во втором тайме полуфинал уже засветился где-то вдалеке, но удача была на стороне хорватов, потому что серия пенальти — это всегда лотерея», — поделился своими эмоциями болельщик из Бердска Александр.

Виктор из Екатеринбурга говорит, что мечтал увидеть игру российской сборной с Англией. «Игра раскрыла весь потенциал нашей сборной. Конечно, я бы хотел их еще увидеть в матче с Англией, но футбол слишком непредсказуемая игра», — отметил он.

 


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Часовую прогулку на яхте получила спортивная семья в Бердске Насмерть сбил 15-летнего пешехода Volkswagen Touareg на трассе Р-256 в Искитимском районе Препаратом «Фарма-хлор» в Бердске дезинфицируют улицы после затопления фекалиями

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика