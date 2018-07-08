Болельщик из Бердска: наши футболисты подарили нам сказку

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграли хорваты, пишет ТАСС.

Болельщики сборной Хорватии признались, что игра сборной России против хорватской сборной держала их в нервном напряжении на всем протяжении матча.

«Это была отличная и нервная игра. Мы даже не думали, что все дойдет до серии пенальти», — сказала хорватская болельщица Марина.

«Сборная России показала, как надо играть в интересный футбол, поэтому это был отличный соперник для нас сегодня», — сказал другой болельщик из Хорватии.

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии в серии послематчевых пенальти выиграла Хорватия и вышла в полуфинал, где встретится с англичанами.

Российские болельщики отмечают, что игра была достойной для 1/4 финала чемпионата мира и благодарны сборной России. «Я считаю, что наши футболисты подарили нам сказку и, конечно, во втором тайме полуфинал уже засветился где-то вдалеке, но удача была на стороне хорватов, потому что серия пенальти — это всегда лотерея», — поделился своими эмоциями болельщик из Бердска Александр.

Виктор из Екатеринбурга говорит, что мечтал увидеть игру российской сборной с Англией. «Игра раскрыла весь потенциал нашей сборной. Конечно, я бы хотел их еще увидеть в матче с Англией, но футбол слишком непредсказуемая игра», — отметил он.