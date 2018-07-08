Насмерть сбил 15-летнего пешехода Volkswagen Touareg на трассе Р-256 в Искитимском районе

Возле посёлка Линёво в субботу вечером Volkswagen Touareg сбил пешехода, сообщает сайт “Весь Искитим” со ссылкой на очевидцев ДТП. Трагедия произошла 7 июля около 20.00 на искитимском участке трассы Р-256.

По официальной информации, полученной сайтом “Весь Искитим” в Единой дежурной диспетчерской службе Искитимского района, погибший 15-летний подросток переходил дорогу в неположенном месте – в 20 метрах от пешеходного перехода.

Школьник от полученных травм скончался на месте. Полицейские сразу установили его личность – под колесами внедорожника погиб житель поселка Линева.