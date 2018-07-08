Насмерть сбил 15-летнего пешехода Volkswagen Touareg на трассе Р-256 в Искитимском районе

Россия проиграла Хорватии по пенальти
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Мошенница похитила 600 тыс. рублей у жителей частного сектора в Бердске
Отменить уголовное дело против продавшей диазепам Екатерины Конновой помог Кремль
Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске
Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске
Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске