Россия проиграла Хорватии по пенальти

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира, сообщает РИА Новости.

Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В составе российской команды мячи забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Свои попытки у россиян не реализовали Федор Смолов и Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич. В составе сборной России точно удары с 11-метровой метки исполнили Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев, у команды Хорватии — Марсело Брозович, Лука Модрич, Вида и Иван Ракитич.

Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира.

Сборная Хорватии в полуфинале сыграет с командой Англии, встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» 11 июля.