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Россия проиграла Хорватии по пенальти

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Основное время встречи завершилось со счетом 1:1

8.07.2018 Фото: правда-тв 21 коммент.

Россия проиграла Хорватии по пенальти

Россия покинула ЧМ-2018

Сборная России по футболу потерпела поражение от команды Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира, сообщает РИА Новости.

Основное время встречи, состоявшейся в Сочи в субботу, завершилось со счетом 1:1, в дополнительное время команды также обменялись голами. В составе российской команды мячи забили Денис Черышев (31-я минута) и Марио Фернандес (115), у хорватов отличились Андрей Крамарич (39) и Домагой Вида (101).

В серии послематчевых 11-метровых ударов удачливее оказались хорваты — 4:3. Свои попытки у россиян не реализовали Федор Смолов и Фернандес, у хорватов — Матео Ковачич. В составе сборной России точно удары с 11-метровой метки исполнили Алан Дзагоев, Сергей Игнашевич и Далер Кузяев, у команды Хорватии — Марсело Брозович, Лука Модрич, Вида и Иван Ракитич.

Выход в четвертьфинал — лучший результат в истории сборной России на чемпионатах мира.

Сборная Хорватии в полуфинале сыграет с командой Англии, встреча пройдет на московском стадионе «Лужники» 11 июля.


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(21) Комментариев

  1. Аноним

    «Жаль. Очень.»
    _______________________
    Всегда найдутся те, кому не жаль. Вот, к примеру, наш Поросенок Педро… или его либеральный единомышленник Гарри Каспаров: «Браво, Хорватия! Я надеюсь, что свободный мир покажет такую же стойкость, сражаясь с путинскими достижениями на полях геополитики, какую продемонстрировала Хорватия на футбольном поле.»
    ________________________

    Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 пен.).

    «Слава Украине, давай, давай!» – сказал Вида.

    «Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» – добавил Вукоевич.

    Оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское «Динамо» с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский «Спартак».
    ________________________

    Усташи́ (хорв. Ustaše — «восставшие», «повстанцы» от хорв. Ustanak, восстание, ед.ч. — уста́ш[2]; хорв. Ustaša), также известные как Усташи — хорватское революционное движение (хорв. Ustaša — Hrvatski revolucionarni pokret) — до апреля 1941 года хорватская фашистская[3] ультраправая, националистическая, клерикальная организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе Независимого государства Хорватия (НГХ).

    Опираясь на страны оси, в первую очередь на Германию и Италию, усташи во многом копировали их внутреннее устройство и идеологию. В их взглядах выделялись сербофобия и антисемитизм, а также ряд теорий, призванных оправдать территориальные претензии.

    Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.

    После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций. Вопрос оценки деятельности усташей и НГХ вновь был поднят в годы распада Югославии….

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    • Аноним

      К чему вообще этот текст про Усташей? Что у вас в голове вообще? Какая-то логика есть или просто слова сопоставляете?

      Не могу сказать ничего про Поросёнка и Каспарова, но лично нисколько не жаль что сборная РФ проиграла. Более того — я, будучи русским (предвосхищая ваши стандартные вопли про хохлов) — рад.

      Причины сугубо логические. Футболом лично я интересуюсь мало и мне всё равно какому комплекту мужиков с мячиком повезёт в этот раз больше. Мне одинаково далеки как «российские» футболисты, профукивающие шальные дармовые деньги в Марокко, так и хорватские. Поэтому вопрос не в футболе, а симпатиях к людям, их нравам, образам жизни. И с кем они? Давайте посмотрим:

      Во первых хорватские футболисты, не будучи русскими, как выясняется, хорошо говорят по русски. С учётом того, что благодаря «успехам» РФ от русского языка отказываются почти все — это уже не может вызывать симпатии.

      Далее. Я узнал о проигрыше раньше чем утром, хоть и не смотрел. Знаете почему? Потому что спал спокойно. Дебилов, летающих ночью на «тачилах» по городу, сигналящих и орущих, наплевав на тех, кто живёт рядом и хочет спать — не было. И я этому рад. Получается я рад проигрышу сборной.

      Но дальше — больше. Из новостей: «Поддержать свою команду прилетела и президент Хорватии Грабар-Китарович. Мадемуазель прибыла в обычном самолёте вместе со своими гражданами, где в аэропорту, окружённый охраной ФСО, её встретил губернатор Краснодарского края. Сама Китарович, рвущая шаблоны расейским царькам, объясняет всё это следущим образом:
      «В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями. Все мы отказались от командировочных», — сказала президент.»

      Вы за тех, кто на ваши деньги выстроил от вас охрану из ФСО? Я — за президента, который живёт как нормальный человек, а не понтуется на мои деньги.

      Или вот ещё:

      «Самым запоминающимся событием последних четырех недель россияне назвали чемпионат мира по футболу. Это показал опрос «Левада-центра», проведенный с 22 по 26 июня.

      Респондентов спросили, какие события последних четырех недель запомнились им более всего 56% назвали чемпионат мира по футболу.

      31% опрошенных назвали предложение правительства повысить пенсионный возраст. 13% ответили про рост цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты и низкие зарплаты и пенсии.»

      Знаете что? Играйте со своим мячиком сколько хотите и где хотите. Толку всё равно от вас никакого нет. Но отдайте мне мои пенсионные взносы в виде пенсии.

      Увы, не отдадут. В том числе и потому что «гоооооооооооооол!» :(

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      • Аноним

        Самым запоминающимся событием последних четырех недель россияне назвали
        56% — чемпионат мира по футболу.
        31% — предложение правительства повысить пенсионный возраст.
        13% — рост цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты и низкие зарплаты и пенсии
        ——————-
        Про 20% НДС Левада почему-то совсем не спрашивала))

        Если исключить чм по футболу и прочие вопросы, то окажется, что 92% россиян уже давно выразили свое несогласие с пенсионной реформой. Это состоявшийся факт.
        А если намешать в опросник всякой твари по паре, то на недовольство пенсиями вообще ничего не останется, чего и добивается наше правительство.

        Кстати, посмотрите, в какой кулуарной клоаке наше правительство заказывает и оплачивает опросы общественного мнения:
        «Ведущие сотрудники Левада-Центра — постоянные участники конференций и круглых столов Высшей школы экономики, Комитета гражданских инициатив, Московского центра Карнеги, фонда «Либеральная миссия», Горбачёв-Фонда, общества «Мемориал», публичных лекций «Полит.ру», Московской высшей школы социальных и экономических наук (симпозиум «Пути России»), общественного центра им. Сахарова, международных конференций и симпозиумов.»
        *CRAZY*

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      • Гость

        Ну, вообще-то госпожа Колинда Грабар-Китарович совсем другими местами «рвёт шаблоны» и «запоминается»…
        http://xsport.ua/upload/news-photos/football9/kolinda-grabar-kitarovich-bikini.jpg
        :-D :-D :-D

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Поросёнок Пётр

      Дорогой Аноним, давайте вы не будете приплетать меня к своим тараканам в голове, чувствую у вас там их много.

      Thumb up 10 Thumb down 7

  2. док

    и слава богу! будет меньше футбольной истерики ,да и соседи по ночам спать будут.

    Thumb up 17 Thumb down 14

  3. Аноним

    Эвон как завернул…А как же спорт вне политики???Ну продули и ладно,играли хорошо,бились как могли,честь и хвала,что делали хорваты после матча и поросенок наш этой ночью разве интересно кому то?Разве что только вам,а тогда чем вы отличаетесь от поросей???

    Thumb up 7 Thumb down 9

  4. Аноним

    Все путем. Увеличим зарплату футболистов вдвое и, может быть, в следующий раз они опять выйдут в четвертьфинал. Только нужно пригласить какого-нибудь эфиопского пастуха за миллион евро тренировать «наших».

    Thumb up 10 Thumb down 13

    • Гость

      Шароварное подполье Бердска нашло повод по-ахеджачить, по-макаревичать и по-басилашвилить?!
      А мне игра понравилась! Целых 121 минута напряжения в матче + интрига в пенальти до последнего удара! Это и есть настоящий спорт! Без мельдониевых и солсбериевых подлянок! 8)

      Thumb up 15 Thumb down 9

      • Аноним

        Гость, все время забываю спросить: — Вы уже на пенсии, поэтому так спокойно относитесь к повышению пенсионного возраста?
        :-D

        Thumb up 3 Thumb down 2

  5. Гость

    Играли очень достойно! До самого конца была надежда на Победу! Ну что же, это всего лишь спорт! =-O =-O =-O

    Thumb up 19 Thumb down 5

  6. Аноним

    даже жена, обычно далёкая от футбола, смотрела до конца и «болела» за наших! Тут линия некая вырисовывается: русский ты или прикидываешься! Для русских всё русское их внутренняя потребность — тут и футбол, и армия, и природа и всё! =)

    Thumb up 8 Thumb down 8

    • Аноним

      Ну,не знаю …
      когда после победы над арабами объявили пенсионную «реформу» и повышение НДС , стало понятно, что этим футболом кремлевские просто прикрывают свои махинации и грабеж…
      если кого то устраивает этот дешевый психологический отвлекающий трюк , то меня — нет…
      Кроме того, этим футболистам при таких доходах проблема выживания на пенсии совершенно не грозит….
      А престиж страны мне лично хотелось бы оценивать не по случайным спортивным победам-проигрышам , а по уровню жизни наших людей и по перспективам развития страны…
      но если даже само правительство предупреждает , что до 2027 года мы из опы не вылезем , то что тут говорить о престиже….

      Thumb up 10 Thumb down 4

      • Аноним

        Так все продумано до мелочей, что остается сделать вывод, что ради прикрытия негатива от пенсионной реформы, они скинулись из казны и купили арабов.))

        Thumb up 4 Thumb down 2

  7. Аноним

    Надо просто вернуть сталинский подход к спорту — кто не добудет золото на олимпиаде, поедет добывать его на колыму.
    И никакого допинга не надо.
    8) 8) 8)

    Thumb up 3 Thumb down 7

    • Гость

      А что не так? Не умеешь пузырь пинать — руби породу! И заметь, все работали и всё работало! Никто балду не гонял! В заводских корпусах даже нашего маленького Бердска гудело производство — и не только растворимой лапши или носков! ;)

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      При Сталине в основном игнорировали международные соревнования. Из-за боязни уронить честь ..френча. Вплоть до Олимпийских игр 1952 г. На Колыму за неудачи никого не посылали — учи матчасть, партейный, и не сочиняй. А расформирование футбольного ЦДКА футболу на пользу не пошло. Ну, разошлись игроки по другим клубам…Делов-то?

      Thumb up 0 Thumb down 1

  8. Аноним

    Шо теперь делать-то будем, — супротив кого болеть?
    Надобно у партии власти и правительства поспрашать, они должны как-то поднастроить политически неопределившееся население, шоб оно в пенсионные заморочки не ввязывалось.
    А то наднесь казали агличан, так наши комментаторы, ажна слюной с экрана брызгали, за них болеючи.
    Нельзя же так, к нам ведь латиносы ближе по ментализму, а агличанка, как известно, всегда гадит.
    *CRAZY*

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  9. Аноним

    М-ды…Усташей в тему подтянули и собственные тела, пухнущие с голода.
    Йа вам больше скажу, шароварные, это российский президент, как джентльмен, попросил тренерский штаб нашей сборной не огорчать красивую К.Грабар (хорватскую президентшу).
    «Увеличим зарплату футболистов вдвое и, может быть, в следующий раз они опять выйдут в четвертьфинал. Только нужно пригласить какого-нибудь эфиопского пастуха за миллион евро» тренировать «наших»»…Полробуй всё-таки поймать эмоциональный импульс. Начни хотя бы с просмотра последнего ролика Васи Уткина на ютубе. И, если так всё просто и есть острая потребность в деньгах, не сиди сиднем в общаге, а двигай на заработки в футболисты (в «Сибирь», например *CRAZY* ).

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