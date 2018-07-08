Россия проиграла Хорватии по пенальти
Фотомарафон «302 удовольствия жителей славного Бердска!» объявляет «Курьер.Среда.Бердск»
Мошенница похитила 600 тыс. рублей у жителей частного сектора в Бердске
Отменить уголовное дело против продавшей диазепам Екатерины Конновой помог Кремль
Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске
Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске
Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске
«Жаль. Очень.»
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Всегда найдутся те, кому не жаль. Вот, к примеру, наш Поросенок Педро… или его либеральный единомышленник Гарри Каспаров: «Браво, Хорватия! Я надеюсь, что свободный мир покажет такую же стойкость, сражаясь с путинскими достижениями на полях геополитики, какую продемонстрировала Хорватия на футбольном поле.»
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Защитник сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над Россией в матче 1/4 финала ЧМ-2018 (2:2, 4:3 пен.).
«Слава Украине, давай, давай!» – сказал Вида.
«Эта победа за «Динамо» и за Украину. Хорватия, вперед!» – добавил Вукоевич.
Оба хорвата говорили на русском языке. Вида выступал за киевское «Динамо» с 2013-го по 2018 год. Вукоевич – с 2008-го по 2015-й. В 2013 году он полгода отыграл на правах аренды за московский «Спартак».
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Усташи́ (хорв. Ustaše — «восставшие», «повстанцы» от хорв. Ustanak, восстание, ед.ч. — уста́ш[2]; хорв. Ustaša), также известные как Усташи — хорватское революционное движение (хорв. Ustaša — Hrvatski revolucionarni pokret) — до апреля 1941 года хорватская фашистская[3] ультраправая, националистическая, клерикальная организация, основанная Анте Павеличем в 1929 году в Италии. С апреля 1941 года по май 1945 года стояла во главе Независимого государства Хорватия (НГХ).
Опираясь на страны оси, в первую очередь на Германию и Италию, усташи во многом копировали их внутреннее устройство и идеологию. В их взглядах выделялись сербофобия и антисемитизм, а также ряд теорий, призванных оправдать территориальные претензии.
Усташами был организован геноцид сербов, евреев и цыган, были созданы многочисленные концлагеря. По разным оценкам, в ходе усташского геноцида погибло от 197 000 до 800 000 сербов, 30 000 евреев, 80 000 цыган.
После освобождения Югославии партизанами большинство лидеров усташского движения скрылись в странах Европы и Америки, где создали сеть радикальных организаций. Вопрос оценки деятельности усташей и НГХ вновь был поднят в годы распада Югославии….
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К чему вообще этот текст про Усташей? Что у вас в голове вообще? Какая-то логика есть или просто слова сопоставляете?
Не могу сказать ничего про Поросёнка и Каспарова, но лично нисколько не жаль что сборная РФ проиграла. Более того — я, будучи русским (предвосхищая ваши стандартные вопли про хохлов) — рад.
Причины сугубо логические. Футболом лично я интересуюсь мало и мне всё равно какому комплекту мужиков с мячиком повезёт в этот раз больше. Мне одинаково далеки как «российские» футболисты, профукивающие шальные дармовые деньги в Марокко, так и хорватские. Поэтому вопрос не в футболе, а симпатиях к людям, их нравам, образам жизни. И с кем они? Давайте посмотрим:
Во первых хорватские футболисты, не будучи русскими, как выясняется, хорошо говорят по русски. С учётом того, что благодаря «успехам» РФ от русского языка отказываются почти все — это уже не может вызывать симпатии.
Далее. Я узнал о проигрыше раньше чем утром, хоть и не смотрел. Знаете почему? Потому что спал спокойно. Дебилов, летающих ночью на «тачилах» по городу, сигналящих и орущих, наплевав на тех, кто живёт рядом и хочет спать — не было. И я этому рад. Получается я рад проигрышу сборной.
Но дальше — больше. Из новостей: «Поддержать свою команду прилетела и президент Хорватии Грабар-Китарович. Мадемуазель прибыла в обычном самолёте вместе со своими гражданами, где в аэропорту, окружённый охраной ФСО, её встретил губернатор Краснодарского края. Сама Китарович, рвущая шаблоны расейским царькам, объясняет всё это следущим образом:
«В этом нет ничего необычного, я и раньше на государственные визиты, например, в Италию и Иран, летала коммерческими линиями. Все мы отказались от командировочных», — сказала президент.»
Вы за тех, кто на ваши деньги выстроил от вас охрану из ФСО? Я — за президента, который живёт как нормальный человек, а не понтуется на мои деньги.
Или вот ещё:
«Самым запоминающимся событием последних четырех недель россияне назвали чемпионат мира по футболу. Это показал опрос «Левада-центра», проведенный с 22 по 26 июня.
Респондентов спросили, какие события последних четырех недель запомнились им более всего 56% назвали чемпионат мира по футболу.
31% опрошенных назвали предложение правительства повысить пенсионный возраст. 13% ответили про рост цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты и низкие зарплаты и пенсии.»
Знаете что? Играйте со своим мячиком сколько хотите и где хотите. Толку всё равно от вас никакого нет. Но отдайте мне мои пенсионные взносы в виде пенсии.
Увы, не отдадут. В том числе и потому что «гоооооооооооооол!»
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Самым запоминающимся событием последних четырех недель россияне назвали
56% — чемпионат мира по футболу.
31% — предложение правительства повысить пенсионный возраст.
13% — рост цен на бензин, услуги ЖКХ и продукты и низкие зарплаты и пенсии
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Про 20% НДС Левада почему-то совсем не спрашивала))
Если исключить чм по футболу и прочие вопросы, то окажется, что 92% россиян уже давно выразили свое несогласие с пенсионной реформой. Это состоявшийся факт.
А если намешать в опросник всякой твари по паре, то на недовольство пенсиями вообще ничего не останется, чего и добивается наше правительство.
Кстати, посмотрите, в какой кулуарной клоаке наше правительство заказывает и оплачивает опросы общественного мнения:
«Ведущие сотрудники Левада-Центра — постоянные участники конференций и круглых столов Высшей школы экономики, Комитета гражданских инициатив, Московского центра Карнеги, фонда «Либеральная миссия», Горбачёв-Фонда, общества «Мемориал», публичных лекций «Полит.ру», Московской высшей школы социальных и экономических наук (симпозиум «Пути России»), общественного центра им. Сахарова, международных конференций и симпозиумов.»
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Ну, вообще-то госпожа Колинда Грабар-Китарович совсем другими местами «рвёт шаблоны» и «запоминается»…
http://xsport.ua/upload/news-photos/football9/kolinda-grabar-kitarovich-bikini.jpg
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Это вообще-то Николь Остин
0 0
Дорогой Аноним, давайте вы не будете приплетать меня к своим тараканам в голове, чувствую у вас там их много.
10 7
и слава богу! будет меньше футбольной истерики ,да и соседи по ночам спать будут.
17 14
Согласен! надоело это самолюбование и облизывание пьяных иностранных болельщиков.
10 12
Эвон как завернул…А как же спорт вне политики???Ну продули и ладно,играли хорошо,бились как могли,честь и хвала,что делали хорваты после матча и поросенок наш этой ночью разве интересно кому то?Разве что только вам,а тогда чем вы отличаетесь от поросей???
7 9
Все путем. Увеличим зарплату футболистов вдвое и, может быть, в следующий раз они опять выйдут в четвертьфинал. Только нужно пригласить какого-нибудь эфиопского пастуха за миллион евро тренировать «наших».
10 13
Шароварное подполье Бердска нашло повод по-ахеджачить, по-макаревичать и по-басилашвилить?!
А мне игра понравилась! Целых 121 минута напряжения в матче + интрига в пенальти до последнего удара! Это и есть настоящий спорт! Без мельдониевых и солсбериевых подлянок!
15 9
Гость, все время забываю спросить: — Вы уже на пенсии, поэтому так спокойно относитесь к повышению пенсионного возраста?
3 2
Играли очень достойно! До самого конца была надежда на Победу! Ну что же, это всего лишь спорт!
19 5
даже жена, обычно далёкая от футбола, смотрела до конца и «болела» за наших! Тут линия некая вырисовывается: русский ты или прикидываешься! Для русских всё русское их внутренняя потребность — тут и футбол, и армия, и природа и всё!
8 8
Ну,не знаю …
когда после победы над арабами объявили пенсионную «реформу» и повышение НДС , стало понятно, что этим футболом кремлевские просто прикрывают свои махинации и грабеж…
если кого то устраивает этот дешевый психологический отвлекающий трюк , то меня — нет…
Кроме того, этим футболистам при таких доходах проблема выживания на пенсии совершенно не грозит….
А престиж страны мне лично хотелось бы оценивать не по случайным спортивным победам-проигрышам , а по уровню жизни наших людей и по перспективам развития страны…
но если даже само правительство предупреждает , что до 2027 года мы из опы не вылезем , то что тут говорить о престиже….
10 4
Так все продумано до мелочей, что остается сделать вывод, что ради прикрытия негатива от пенсионной реформы, они скинулись из казны и купили арабов.))
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Надо просто вернуть сталинский подход к спорту — кто не добудет золото на олимпиаде, поедет добывать его на колыму.
И никакого допинга не надо.
3 7
А что не так? Не умеешь пузырь пинать — руби породу! И заметь, все работали и всё работало! Никто балду не гонял! В заводских корпусах даже нашего маленького Бердска гудело производство — и не только растворимой лапши или носков!
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При Сталине в основном игнорировали международные соревнования. Из-за боязни уронить честь ..френча. Вплоть до Олимпийских игр 1952 г. На Колыму за неудачи никого не посылали — учи матчасть, партейный, и не сочиняй. А расформирование футбольного ЦДКА футболу на пользу не пошло. Ну, разошлись игроки по другим клубам…Делов-то?
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Шо теперь делать-то будем, — супротив кого болеть?
Надобно у партии власти и правительства поспрашать, они должны как-то поднастроить политически неопределившееся население, шоб оно в пенсионные заморочки не ввязывалось.
А то наднесь казали агличан, так наши комментаторы, ажна слюной с экрана брызгали, за них болеючи.
Нельзя же так, к нам ведь латиносы ближе по ментализму, а агличанка, как известно, всегда гадит.
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М-ды…Усташей в тему подтянули и собственные тела, пухнущие с голода.
Йа вам больше скажу, шароварные, это российский президент, как джентльмен, попросил тренерский штаб нашей сборной не огорчать красивую К.Грабар (хорватскую президентшу).
«Увеличим зарплату футболистов вдвое и, может быть, в следующий раз они опять выйдут в четвертьфинал. Только нужно пригласить какого-нибудь эфиопского пастуха за миллион евро» тренировать «наших»»…Полробуй всё-таки поймать эмоциональный импульс. Начни хотя бы с просмотра последнего ролика Васи Уткина на ютубе. И, если так всё просто и есть острая потребность в деньгах, не сиди сиднем в общаге, а двигай на заработки в футболисты (в «Сибирь», например ).
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