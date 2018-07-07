Мошенница похитила 600 тысяч рублей у жителей частного сектора в Бердске

Утром 7 июля в одном из частных домов по ул.Белинского в Бердске путем свободного женщина доступа тайно похитила 600 тысяч рублей. Как выяснил «Курьер.Среда.Бердск», женщине на вид около 50-60 лет, одета в синее платье в цветочек, белый платок, рост 160-165 см, светлые волосы, плотного телосложения. Купюры были номиналом по 1000 и 5000 рублей.

Полиция объявила подозреваемую гражданку в розыск. Если вы что-то знаете о ней, звоните 02.