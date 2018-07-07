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Мошенница похитила 600 тысяч рублей у жителей частного сектора в Бердске

Как выяснил «Курьер.Среда.Бердск», женщине на вид около 50-60 лет, одета в белый платок и синее платье.

7.07.2018 Фото: pixabay.com Нет комментариев

Мошенница похитила 600 тысяч рублей у жителей частного сектора в Бердске

600 тысяч рублей выманили у жителей Бердска

Утром 7 июля в одном из частных домов по ул.Белинского в Бердске путем свободного женщина  доступа тайно похитила 600 тысяч рублей. Как выяснил «Курьер.Среда.Бердск», женщине на вид около 50-60 лет, одета в синее платье в цветочек, белый платок, рост 160-165 см, светлые волосы, плотного телосложения. Купюры были номиналом по 1000 и 5000 рублей.
Полиция объявила подозреваемую гражданку в розыск. Если вы что-то знаете о ней, звоните 02.


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