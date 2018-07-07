Фото: Что за трубы прокладывают со стороны общаги Боровая, 102?

Мошенница похитила 600 тысяч рублей у жителей частного сектора в Бердске
Отменить уголовное дело против продавшей диазепам Екатерины Конновой помог Кремль
Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске
Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске
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Пошлины за загранпаспорта и водительские права повышают с августа
Погиб спасавший детей из затопленной пещеры водолаз в Таиланде
Пивопровод.
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