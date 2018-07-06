Как и у кого закодировать отца от алкоголя?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДорогие читатели, прошу помочь советом в вопросе кодирования от алкоголя. Отец стал конкретно выпивать, не запои, конечно, но поддает каждый день, иногда прям в стельку, говорили про кодирование, сказал — кодировать. Теперь изучаю информацию на эту тему, куда?? Сколько??? Есть ли в Бердске специалист?? И может есть примеры кодирования. Бабушек не предлагать, человек не крещенный.