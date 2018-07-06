Как и у кого закодировать отца от алкоголя?

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Самая обычная и простая кодировка в наркологичке на Попова. Кодирование это не волшебная таблетка, если нет собственного желания отказаться и надолго — не поможет ничего.
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Не слушайте глупые советы. И про бабушек тем более несусветная чушь. Ответ на ваш вопрос давно известен. Человек пьёт, чтобы приобрести состояние удовольствия, которое потом перерастает в зависимость. В человеке от Бога заложено стремление к счастью. Вы правильно сказали, человек не крещен, взаимоотношений с Богом нет. Отсюда стремление заполнить в душе пустоту. Кто-то водкой, кто-то футболом, кто-то телевизором, кто-то чем-то похуже и преступные. Но суть одна. Всё это искусственные заменитель счастья. Отсюда и беда. Делайте выводы сами.
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А что делать крещёным алкоголикам? Да и к тому же, кто придумал божественное соединение C2H5OH, как не бог
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Пока ваш отец САМ не захочет прекратить выпивать — все ваши кодировки ниочем.
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