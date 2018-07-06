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Как и у кого закодировать отца от алкоголя?

Есть ли в Бердске специалист?? И может есть примеры кодирования. Бабушек не предлагать, человек не крещенный.

6.07.2018 4 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:
Дорогие читатели, прошу помочь советом в вопросе кодирования от алкоголя. Отец стал конкретно выпивать, не запои,  конечно, но поддает каждый день, иногда прям в стельку, говорили про кодирование, сказал — кодировать. Теперь изучаю информацию на эту тему, куда?? Сколько??? Есть ли в Бердске специалист?? И может есть примеры кодирования. Бабушек не предлагать, человек не крещенный.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Самая обычная и простая кодировка в наркологичке на Попова. Кодирование это не волшебная таблетка, если нет собственного желания отказаться и надолго — не поможет ничего.

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  2. Аноним

    Не слушайте глупые советы. И про бабушек тем более несусветная чушь. Ответ на ваш вопрос давно известен. Человек пьёт, чтобы приобрести состояние удовольствия, которое потом перерастает в зависимость. В человеке от Бога заложено стремление к счастью. Вы правильно сказали, человек не крещен, взаимоотношений с Богом нет. Отсюда стремление заполнить в душе пустоту. Кто-то водкой, кто-то футболом, кто-то телевизором, кто-то чем-то похуже и преступные. Но суть одна. Всё это искусственные заменитель счастья. Отсюда и беда. Делайте выводы сами.

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    • Поросёнок Пётр

      А что делать крещёным алкоголикам? ;) Да и к тому же, кто придумал божественное соединение C2H5OH, как не бог 8)

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  3. Зануда

    Пока ваш отец САМ не захочет прекратить выпивать — все ваши кодировки ниочем.

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