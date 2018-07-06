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Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Молодожены свадьбу отмечают на берегу Обского моря, а в свадебное путешествие едут в Турцию и на Алтай.

6.07.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий

Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Бердчане мечтают о детях и романтическом путешествии

Лето — время свадеб. Возле бердского ЗАГСа 6 июля многолюдно. Первая пятница июля радует прекрасной погодой. Молодожены,не спеша фотографируясь на улице, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о своих планах.

Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Молодожены мечтают о двоих детях

Екатерина встретила своего будущего мужа Максима Фоминых на отдыхе в Усть-Каменогорске. Повстречавшись три года и поняв,что они буквально созданы друг для друга, пара решила пожениться. Свадьбу они отмечают на берегу Обского моря. Молодожены мечтают о двоих детях.

Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Антон и Дарья Митрошкины свадьбу празднуют на берегу Обского моря

Антон и Дарья Митрошкины познакомились в Шерегеше. Спустя три с половиной года решили связать себя узами брака. День рождения семьи проведут на берегу Обского моря, а в свадебное путешествие поедут на Алтай.

Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Олеся и Никита Огневы хотят создать семейное гнездышко и родить детей

Олеся и Никита Огневы учились в одном университете. Молодой человек очаровал девушку своей харизмой и красивыми ухаживаниями — дарил цветы, мягких мишек.

Замужество они отпразднуют в семейном кругу, а потом отправляются в Турцию — провести медовый месяц. Молодожены планируют дожить до золотой свадьбы и родить двоих детей.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Поженились 18 пар — 16 разведутся, несмотря на позитивный характер статьи

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