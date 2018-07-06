Поженились 18 пар 6 июля в Бердске
Трое военных погибли при разрыве миномета на Украине
Крестный ход в честь Дня семьи, любви и верности 8 июля пройдет по Бердску
Спилили аллею ранеток при реконструкции ул. Лунной в Бердске
Найденную на стройке гранату 1913 года взорвали в карьере за кирзаводом в Бердске
Пошлины за загранпаспорта и водительские права повышают с августа
Погиб спасавший детей из затопленной пещеры водолаз в Таиланде
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
На учет поставила полиция победителей олимпиад за неправильный переход путей в Новосибирске
Помощь в вырубке аварийных деревьев просит РЭС у мэрии Бердска
Поженились 18 пар — 16 разведутся, несмотря на позитивный характер статьи
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