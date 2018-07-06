Поженились 18 пар 6 июля в Бердске

Лето — время свадеб. Возле бердского ЗАГСа 6 июля многолюдно. Первая пятница июля радует прекрасной погодой. Молодожены,не спеша фотографируясь на улице, рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о своих планах.

Екатерина встретила своего будущего мужа Максима Фоминых на отдыхе в Усть-Каменогорске. Повстречавшись три года и поняв,что они буквально созданы друг для друга, пара решила пожениться. Свадьбу они отмечают на берегу Обского моря. Молодожены мечтают о двоих детях.

Антон и Дарья Митрошкины познакомились в Шерегеше. Спустя три с половиной года решили связать себя узами брака. День рождения семьи проведут на берегу Обского моря, а в свадебное путешествие поедут на Алтай.

Олеся и Никита Огневы учились в одном университете. Молодой человек очаровал девушку своей харизмой и красивыми ухаживаниями — дарил цветы, мягких мишек.

Замужество они отпразднуют в семейном кругу, а потом отправляются в Турцию — провести медовый месяц. Молодожены планируют дожить до золотой свадьбы и родить двоих детей.