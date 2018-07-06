Протестуют против дезинфекции хлоркой жители фекальной ул. Урицкого в Бердске

Сегодня, 6 июля, «Курьер. Среда. Бердск» сообщил о том, что коммунальные службы провели дезинфекцию в переулках Краснофлотском и Урицкого. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня рассказал замглавы администрации по ЖКХ и строительству Владимир Захаров.

Однако жители указанных переулков сообщили, что никакой обработки они не заметили. Но подтвердили, что хлорсодержащий препарат им, действительно, раздали. Жители в основном готовы обработать мебель и весь дом изнутри, но категорически не согласны обрабатывать хлорным раствором свои огороды.

Например, Владимир Кадачигов выразил недоумение тем, что в России до сих пор используют хлорку.

— Чем обработать огороды, я не знаю. Простите, я не химик. Ну кто же обрабатывает землю хлоркой? Хлорку уже даже не применяют во всем мире. Только у нас это делают… Хлор в землю уйдет — и кто потом все это есть будет? — задал риторический вопрос Владимир.

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Так же, Владимир рассказал, что для устранения аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова используют тот способ, о котором он говорил на второй день после ЧП, когда хлынули канализационные стоки из колодца и люди начали сооружать баррикады на пути фекалий.

— Плотину нам сказали не разбирать на всякий случай. Гарантию того, что не потечет, дали только на 99%. Сказали, что там опять заилиться может и у нас тогда опять потечет… Кстати, я в первые два дня сказал об этой «технологии», как надо сделать. И они так и сделали, как я предсказывал сразу. Вскрыть эти трубы, выбросить их к чертовой матери — те, которые завалились — прочистить и пустить верхом. Пусть она течет, а то тут же все затопило. У меня чуть дом не развалился, — рассказал Владимир.

Кроме того, он негативно отозвался о деятельности Комбината бытовых услуг. По его словам, на ремонт водопровода, лопнувшего весной, у КБУ ушло слишком много времени.

— У меня выезда нет с 8 марта. У нас тут водопровод порвало, вода текла — его 5 дней делали… Вот, послушаешь (по зомбоящику передают), как в Сирии за 3 недели восстанавливаются кварталы целые… Передовые нанотехнологии… С 8 марта они не могут засыпать канаву! Я только-только сделал выезд со двора. Ведь всю весну эта канава стояла. Уже пол-лета прошло… Я только-только купил щебенку и сделал выезд — и эта вот бяка случилась, — раскритиковал деятельность КБУ Владимир Кадачигов.

Ольга Шарина, живущая в начале переулка Урицкого, тоже не слышала ни о какой дезинфекции.

— Никаких обработок хлоркой вечером и ночью я не видела. Ни шума не было, ни запаха… Хлорку мне сегодня лично в руки дали, полбанки на два дома, я вечером с соседкой поделюсь. Огород у меня не пострадал, а вот мебель и пол в доме я обработаю обязательно, — сказала Ольга.

Евгений Ширинкин, чей участок стоит вплотную к колодцу, ставшему источником фекальных извержений на две недели, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» о том, что не поддерживает идею хлорирования огорода.

— Про обработку улицы не знаю ничего, вроде не пахло. Хлорка — это же, сами понимаете… А мебель обрабатывать. Не знаю, как с женой решим. На огород хлорку лить не будем, мы с ним по-другому разбираемся. Выкорчевываем все, что было посажено. Все овощи же пропитались этими стоками. И питательнее они от этого не стали, — сокрушается Евгений.

Его соседка по переулку Ирина тоже была первой, кому достался «самый смак» — к ней шли воды из другого колодца. Она тоже не заметила никакой вечерне-ночной обработки.

— Нет, обработку не видела и не слышала. Хлорку мы взяли, будем дом обрабатывать, как только детей увезем… А с огорода все уже убрали, все посадки, — рассказала Ирина.

«Курьер. Среда. Бердск» следит за развитием событий.